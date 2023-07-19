Воронки, повреждены многоэтажки: в ОК "Юг" показали фото последствий удара по Одесской области
В ночь на 19 июля Украина подверглась очередной ракетной атаке со стороны России. Больше всего разрушений – в Одесской области. В ОВА назвали эту атаку самой масштабной.
Фотографии, фиксирующие последствия ударов, впечатляют. Видны огромные воронки и выбитые стекла, пожары и разрушения.
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Ракеты попали в рынок промышленных товаров, где были склады с табаком и фейерверками. Пожар тушили 17 машин пожарных, поскольку он был масштабным – более 2 000 квадратных метров.
ГСЧС Украины в Одесской области показала работу пожарных.
Чрезвычайники гасят огонь, охвативший Одессу после ночных обстрелов / Фото ГСЧС
Полицейские также работали на месте происшествия. На их фотографиях можно видеть разрушения на Слободском кладбище.
Последствия ракетного удара по Одесской области 19 июля / Нацполиция
Воронка, образовавшаяся на кладбище после взрыва / Нацполиция
Повреждены и дома. Некоторые многоэтажки стоят без стекол – это тоже последствия удара россиян.
Взрывной волной выбило стекла в многоэтажках: видео
Выбитое стекло, проломленный потолок, воронки после ракетного удара 19 июля / Фото ОК "Юг"
Что известно о ракетном ударе по Одесской области
Ночью 19 июля произошла одна из самых больших атак по Украине. Под ударом оказалась Одесская область и Одесса в частности.
- Это не случайно, ведь в Одессе есть международный порт, через который поставляют зерно. Владимир Зеленский, комментируя атаку, выразил уверенность: целились именно туда, потому что это ключевая инфраструктура зерновой сделки.
- Мы рассказали о характеристиках ракет "Оникс" и Х-22, которые выпускала Россия.
- В ОК "Юг" назвали цель врага и заявили, что не все российское оружие мы можем сбить.