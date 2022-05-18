Оккупанты наточили зуб на ЗАЭС и собираются включать ее в систему России
Источник:"Медуза"
Российские оккупационные власти хотят присвоить Запорожскую АЭС и включить ее в свою систему. В России цинично заявили, что готовы продавать электроэнергию из ЗАЭС в Украину.
Российский вице-премьер приехал в оккупированный Мелитополь
Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин, приехавший во временно оккупированный Мелитополь. Он цинично сказал, что Россия готова продавать Украине электроэнергию из Запорожской АЭС, которую захватили россияне.
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Энергоэлектричество – это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать – (АЭС – 24 канал) будет работать на Россию,
– сказал Хуснуллин.
Российский вице-премьер также заявил, что Россия не будет "беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию".
Россия хочет ввести рубль на оккупированных территориях Запорожской области
В ходе поездки в Запорожскую область Хуснуллин сказал, что "перспектива региона – работать в нашей дружественной российской семье".
Также он сообщил о планах оккупационных властей запустить рубль в Запорожской области. По его словам, на оккупированных территориях Запорожской области людям начнут платить зарплаты и пенсии в рублях уже в мае.
Россия захватила ЗАЭС
- Вооруженные силы России еще в начале полномасштабной войны против Украины захватили Запорожскую АЭС, на территории которой даже открыли огонь. В марте россияне объявили, что станция теперь якобы принадлежит "Росатому".
- Также Россия отправила на атомную станцию своего "гауляйтера" – главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова. Однако украинские работники Запорожской АЭС отказались сотрудничать с российским ставленником.
- Президент Владимир Зеленский информировал, что россияне бегут из ЗАЭС, поскольку не знают, как ею управлять.
- Глава Минэнергетики Герман Галущенко заявлял, что Украина даже не рассматривает, что россияне останутся на ЗАЭС. Он сообщал, что сейчас происходит синхронизация украинской энергосистемы с европейской.
- В Энергоатоме выражали надежду, что вопрос Запорожской АЭС решится в течение месяца. Там также сообщили, что оккупанты запретили руководителям ЗАЭС выезжать из Энергодара. 3 мая они не выпустили из города инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука.
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