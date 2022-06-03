Оккупанты сосредоточили до 20 БТГр на Славянском направлении: готовятся к наступлению
3 июня 2022 , 18:41Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
На Славянском направлении российские войска готовились к возобновлению наступления. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Согласно информации, на Славянском направлении враг сосредоточил группировку, насчитывавшую до 20 батальонных тактических групп.
Важно ВСУ свели на нет попытки россиян захватить 2 поселка на Северодонецком направлении
Также оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение. Для этого они вели наступление в направлениях на населенные пункты Барвенково и Святогорск. Однако успехов там не было.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении враг сосредотачивал основные усилия в районе города Северодонецк.