Оккупанты всю ночь били по Авдеевке из артиллерии: есть раненые и значительные разрушения
Источник:телеграмм Павла Кириленко
В ночь на 23 мая под вражеским огнем оказалась Авдеевка. Известно, что российские оккупанты обстреливали город из артиллерии.
Как сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в настоящее время известно минимум о трех раненых гражданских. Также повреждены 20 жилых домов и детский сад.
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Авдеевку стирают с лица земли
Всю ночь оккупанты били по Авдеевке.
Под утро российская авиация нанесла авиаудар по старой части города. Последствия удара устанавливаем,
– рассказал Кириленко.
Он добавил, что в целом по городу за эти сутки уже известно о не менее трех раненых гражданских.
"Россияне ведут войну на уничтожение – разрушают наши населенные пункты по всей линии фронта от Угледара до Лимана, бьют по городам, расположенным в относительном тылу, как Бахмут и Соледар", – добавил начальник ОВА.
Последствия ночных обстрелов Авдеевки / Фото телеграмм Павла Кириленко
Кириленко призвал население не пренебрегать своей безопасностью и, по возможности, как можно быстрее эвакуироваться из населенного пункта. "Не превращайте себя в мишень для российской армии", – подчеркнул он.Напомним , ранее народный депутат Муса Магомедов написал , что это был "один из самых ужасных обстрелов города с 2014 года" и добавил, что Авдеевку, по его словам, просто стирают с лица земли. Он сообщил, что поселок "Химик" и старая часть под массированным обстрелом российских кафиров. Кроме того, зафиксировано много разрушений по многоэтажкам и частному сектору.
Коротко о ситуации на Донбассе: последние новости
- 22 мая Алексей Арестович заявил, что на Востоке продолжаются тяжелые бои. Советник главы офиса президента пояснил, что враг продолжает пытаться выйти на административные границы Луганской области.
- Известно, что в течение 22 мая россияне обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Там они разрушили или повредили 116 гражданских объектов. От обстрелов только в Донецкой области погибли 7 гражданских. Ранения получили восемь. Данные по Луганщине уточняются.
- В Группировке Объединенных сил добавили, что за сутки нашим защитникам удалось отразить 11 вражеских атак на Донбассе. Захватчики потеряли 6 танков, 10 единиц боевой бронированной техники и 6 вражеских автомобилей.
- 18 мая российские кафиры обстреляли школу в Авдеевке . Гали по ней фосфорными боеприпасами. Школа загорелась. Теперь на ее городе только выгоревшие стены.
- Известно, что 17 мая тяжелые ранения получила девятилетняя девочка . Она осталась под завалами, пока ее не достали и не доставили в больницу.
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