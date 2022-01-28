На оккупированном Донбассе активизировали набор боевиков, – разведка

Украинские разведчики зафиксировали, что российские вооруженные силы активизировали набор боевиков. Речь идет об армейских корпусах на Донбассе.

Как объяснили в ГУР Минобороны Украины, оккупанты усилили агитацию среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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В то же время, представители военных комиссариатов российских оккупационных администраций активизировали работу с приписным составом относительно вступления на военную службу по контракту и среди бывших военнослужащих оккупационных войск для возобновления их на военной службе.

Контроль проведения указанных мероприятий осуществляют представители командования Южного военного округа ВС России, прибывшие на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для проверки состояния комплектования личным составом соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов,

– отметили в ГУР Минобороны.

Ранее Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Украине становится все больше противотанковых средств. Он добавил, что их количество превышает потенциальные мишени.

Это и не удивительно, ведь многие страны мира на фоне угрозы вторжения России усилили свою поддержку Украине.

Какие страны помогают нам оружием

Полный текст публикации ГУР Минобороны Украины:

Командование ВС России ужесточает меры по предотвращению снижения укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

В частности, со второй половины января увеличено количество агитационных команд от подразделений противника для проведения рекрутинговых мероприятий среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В то же время, представители военных комиссариатов российских оккупационных администраций активизировали работу с приписным составом относительно вступления на военную службу по контракту и среди бывших военнослужащих оккупационных войск для возобновления их на военной службе.

Контроль проведения указанных мероприятий осуществляют представители командования Южного военного округа ВС РФ, прибывшие на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для проверки состояния комплектования личным составом соединений и частей 1 и 2 АК.