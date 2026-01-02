Будут безумные изменения: эксперты спрогнозировали, закончится ли война в 2026 году

Сейчас идут ожесточенные дискуссии о завершении войны в 2026 году. С одной стороны, Украина продолжает наносить вред России ударами по ее территории и готова к мирным переговорам. С другой – российский диктатор Путин не планирует уступать, а западные страны могут уменьшить военную поддержку ВСУ.

Специально для 24 Канала эксперты разобрали, какие сценарии относительно войны и хода событий на фронте возможны в этом году. Среди них – полное завершение боевых действий или создание предпосылок для них. Самое главное – осознание, что все зависит прежде всего от украинцев.

Как можно остановить войну в 2026 году?

По мнению политтехнолога Тараса Загороднего, продолжительность войны, в том числе и в 2026 году, и наша победа зависит исключительно от Украины. Важно понимать, что Запад, Европу и США, Турцию и Китай сейчас все устраивает. Не устраивает только нас, ведь гибнут украинские граждане.

"Все зависит от интенсивности ударов по территории России и наращивания собственного производства. Очень хорошая новость, что часть украинской компании Fire Point будут покупать инвесторы из ОАЭ. Это вливание в нашу оборонную промышленность", – заметил он.

Интересно! Минобороны предоставило статус резидента Defence City – это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов "Вампир", "Шрайков" и перехватчиков "Шахедов". Таким образом в 2026 году будут благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Сейчас никто в мире не сможет остановить кризис в России – рынков нефти у них нет, цены на российскую нефть падают. Однако россияне поставили экономику на военные рельсы, поэтому остановка войны будет означать обвал экономики.

Ухудшить ситуацию для россиян могут только действия со стороны Украины. В частности, говорится о блэкауте в крупных городах, например в Москве, чтобы вызвать там дестабилизацию.

Все это будет работать на то, что война может закончиться в 2026 году победой Украины. Однако повторюсь – все зависит от нас, а не от партнеров,

– подчеркнул Загородний.

Он добавил, что Украина уже наращивает удары по критической инфраструктуре и важных объектах на территории страны-агрессора, чтобы враг понемногу терял возможности для финансирования расходов из бюджета.

Почему именно в этом году война будет не такой, как раньше?

Политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский убежден, что пока нет четких сигналов о полном завершении войны в 2026 году. Каждый день ситуация очень меняется, ее следует рассматривать и с военного обзора, и с политического.

Сейчас идет сосредоточение боевых действий на нескольких направлениях, нет единой широкой линии фронта. Образуются конкретные точки, где будет локализована война. В таком случае мы увидим ползучую войну. Будут летать дроны и ракеты, этого будет больше, чем продвижений на месте. Поэтому полного затишья не будет, но будет значительное уменьшение боевых действий,

– подчеркнул Шеренговский.

В то же время, если мирные инициативы достигнут определенных результатов, если Украина с партнерами заставят Россию сесть за реальные мирные переговоры, тогда, возможно, в 2026 году мы сможем наблюдать периоды перемирия.

Политолог объяснил, что в следующем году Украина получит меньше военной помощи от стран-партнеров, чем в прошлом. Производственные циклы стран-партнеров истощаются, а Европа все еще не включилась в активное производство.

Некоторые страны спекулируют на помощи, мол, мирные переговоры продолжаются и скоро война завершится, поэтому не планируют усиливать поддержку. Другие же страны имеют производственные и внутренние проблемы по этому поводу.

Я не скажу, что есть ресурсный голод, но есть уменьшение, которое не позволяет вести активные боевые действия на фронте, по сравнению с первым годом полномасштабной войны,

– отметил он.

У россиян ситуация с ресурсами похожа, но причины другие. Россия потеряла много техники, часть повреждена очень сильно и ремонтировать ее невозможно. Хотя производственные циклы врага работают, учитывая большую ширину фронта, это не те объемы, которые были раньше.

Даже помощь от Китая, который присылает товары двойного назначения, и Северной Кореи, которая дает России оружие, не поможет оккупантам генерировать столько оружия, сколько было раньше.

Кроме того, одним из самых больших вызовов для страны-агрессора остается вопрос мобилизации. Любая страна, имея достаточно оружия, не может воевать без людей. Часто российские бригады недоукомплектованы, поэтому Кремль может сосредоточиться на этом вызове.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что война может завершиться в этом году из-за страха России перед мобилизацией. Путин не хочет ее объявлять из-за проблем с обществом.

Если не в 2026: в каком году могут остановиться боевые действия?

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил, что когда на украинской земле начнут умирать не контрактники, а мобилизованные, это существенно ослабит власть Владимира Путина и заставит перейти к определенным решениям.

Декабрь 2025 года уже стал одним из переломных моментов войны, потому что тогда мы уничтожили больше оккупантов, чем они смогли призвать,

– подчеркнул он.

Если такая тенденция будет продолжаться, то оккупанты будут вынуждены снимать силы с других направлений, в частности с Харьковской области, для того, чтобы поддерживать динамику наступательных действий на Запорожском и Донецком направлениях.

Заметьте! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты уже активизировали поставки ресурсов в Запорожскую область, а именно на Гуляйпольское направление. Враг перебрасывает живую силу, танки, вооружение.

Если Украина сможет противостоять и такому вызову и одновременно сохранит способности к активной обороне, именно тогда возникнет прямая предпосылка для урегулирования конфликта политико-дипломатическим способом.

Учитывая политические процессы, которые происходят в европейских странах, но прежде всего в США, к сожалению, констатирую, что в 2026 году мы будем находиться в условиях активных боевых действий, которые будут не ниже по интенсивности, чем в 2025-м. Однако именно 2026 год должен дать нам предпосылку для того, чтобы в первой половине 2027-го пушки стихли и Украина получила мир, в котором не будет потеряна украинская государственность,

– подчеркнул командир.

Он подытожил, что мы должны помнить, что основным гарантом безопасности украинского народа является украинское войско. Потому что партнеры могут исчезнуть, но когда мы самодостаточны в производстве, в экономическом потенциале развития и можем обеспечить свое войско, тогда на нас точно будет считаться мир.

