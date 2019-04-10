Олег Бахматюк заявляет, что борется за банк ради справедливости

Олег Бахматюк заявляет, что не оставляет борьбы за свой банк.

Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" рассказал о последствиях от падения своих банков и том, почему продолжает бороться за банк "Финансовая инициатива".

Банки Бахматюка "Виэйби Банк" и "Финансовая инициатива" были одними из крупнейших получателей рефинансирования от Национального банка в 2014 году. Бизнесмен предложил НБУ выплатить кредиты на условиях реструктуризации, но ответа до сих пор не получил.

Об этом Олег Бахматюк рассказал в интервью УНИАН. "Мы выходим с предложением вернуть деньги, но нам отказывают. Идут активные суды – около 500 судов по всем направлениям с Национальным банком и Фондом гарантирования вкладов. Мы уже четыре с половиной года пытаемся доказать, что суды – это неэффективный метод решения проблемы. Потому что все объекты, которые выиграл Национальный банк, просто стоят, они с ними ничего не делают. Когда объект работает, он стоит дороже. Это не наши слова, это прописная истина. Не разрушайте платформу, которая стоит, условно говоря, миллиард долларов – вы продадите ее за сто миллионов в лучшем случае".

Бахматюк рассказал, что предлагал тогда еще министру финансов Александру Шлапаку выход из ситуации с "Виэйби Банк" по принципу санации, с интеграцией в "Укргазбанк", что имело бы минимальное влияние на рынок, дало комфорт государству и не убивало экономические процессы внутри: "Я хотел, чтобы это был нормальный пример для всех участников процесса. Но что было сделано? Убит банк, который можно было сохранить".

Решение НБУ о ликвидации банка "Финансовая инициатива" Бахматюк оспаривает в судах: "Сохранить его уже невозможно. Но банк был доведен до банкротства НБУ умышленно. Поэтому мы считаем, что боремся за банк ради справедливости. Мы прошли три круга судов и выиграли, пошли в Верховный суд, после чего НБУ поднял крик, и дело снова вернули на первую инстанцию. Мы снова выиграли первую инстанцию, потом вторую. Посмотрим, как оно будет дальше. Суть нашей борьбы состоит в том, чтобы не сдаваться. В начале, когда мы начинали бороться, еще думали, что что-то можно сохранить. Но теперь понятно, что никакого банка уже не будет. Все финансовые активы уничтожены".

Бахматюк также рассказал, что потребности в этом рефинансировании в принципе не было. А в результате пострадали не только банки, но и завод, который был под залогом, на котором работало 700 человек. "Фактически меня заставили взять этот кредит. Поймите, зачем нам было брать этот кредит, если через месяц ввели временную администрацию? Всю сумму кредита Нацбанка мы выплатили физическим лицам. Есть акт Фонда гарантирования вкладов на десяти страницах, в котором четко прослежено, что средства поступили на счета физических лиц. Залогом для данного кредита стал ликеро-водочный завод в Ивано-Франковской области. Это современный завод с новым оборудованием. К сожалению, благодаря стараниям Национального банка и других участников спора завод остановился".

Олег Бахматюк – владелец банков "Виэйби Банк" и "Финансовая инициатива", которые стали жертвой так называемого "банкопада", что проводила тогдашний руководитель НБУ Валерия Гонтарева. Также бизнесмену принадлежит группа компаний "Укрлендфарминг", на 300 предприятиях которой во всех регионах Украины работает около 30 тыс. рабочих. "Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших плательщиков налогов Украины и по данным различных рейтингов, считается одним из лучших работодателей Украины.