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      "Олимпик" и "Десна" сыграли в результативную ничью: видео голов

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      Олимпик – Десна: видео голов, обзор матча
      Олимпик – Десна видео голов

      В 18 туре чемпионата Украины донецкий "Олимпик" в последнем матче 2018 года принимал в Киеве черниговскую "Десну". Матч завершился ничьей 1:1.

      Обе команды ведут борьбу за попадание в топ-6, что придавало принципиальности игре. До стартового свистка "Десна" занимала 7 место, имея в активе 23 очка. Дончане с 18 очками занимали 9 место. Поэтому победа в матче улучшала перспективы каждого коллектива, поскольку у "Мариуполя", шестого в турнирной таблице, в активе 24 очка.

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      Олимпик – Десна 0:0
      Голы: Пасич, 60 – Фаворов, 63

      В первом тайме территориальным преимуществом владели хозяева поля. Всего игроки "Олимпика" нанесли 7 ударов, 4 из которых были в створ ворот Евгения Пасты. Гости в основном отвечали острыми контратаками. В активе "Десны" четыре удара по воротам Махновского, и только два были в ворота. В первом тайме обе команды не создали чрезвычайно опасных моментов, а только проверяли бдительность голкиперов дальними ударами. Поэтому первые 45 минут завершились со счетом 0:0.

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      Во втором тайме клубы обменялись голами. Сначала хозяева сумели открыть счет благодаря Евгению Пасичу. Он на 60 минуте ворвался в штрафную гостей и, получив передачу, обыграл защитников "Десны" и отличным ударом забил гол. Уже через три минуты черниговцы восстановили паритет. Картушов сделал подачу с углового, которую замкнул капитан Фаворов. Денис выиграл второй этаж у дончан и мощно пробил головой – 1:1.

      Больше голов команды не забивали, поэтому матч завершился ничьей 1:1. Таким образом "Десна" сравнялась с "Мариуполем" по очкам, но благодаря дополнительным показателям именно "Десна" сейчас в топ-6. "Олимпик" же ухудшил свои шансы на попадание в шестерку лучших.

      Видеообзор матча Олимпик – Десна

       

       


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      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Десна ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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