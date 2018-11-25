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      Олимпик – Заря: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

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      Олимпик – Заря прогноз букмекеров
      Олимпик – Заря прогноз букмекеров

      В воскресенье, 25 ноября, донецкий "Олимпик" в Киеве будет принимать луганскую "Зарю". Букмекеры оценили шансы каждой команды на победу.

      Последние две очные встречи между командами завершились вничью: в Запорожье 0:0 и в Киеве 3:3. С последней их встречи в "Олимпике" произошли серьезные изменения: сменился тренерский штаб, да и состав прежним не остался. В" Заре " же в последние недели на информационном пространстве все тихо. Команда спокойно и плавно готовится к предстоящей встрече.

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      В PariMatch победу "Зари" оценили в 2,00. На "Олимпик" принимают с коэффициентом 4,00. Ничья в матче – 3,30.

      Несколько иные коэффициенты предлагает "Фаворит спорт". Их эксперты дают больший коэффициент на "Зарю", и меньший – на "Олимпик". Так, победа гостей получила 2,06, в то время как на дончан принимают с коэффициентом 3,70. Что касается ничьей, то она имеет значение 3,35.

      И наименьший коэффициент на победу "Олимпика" – в Marathon bet – 3,55. На победу "Зари" принимают с наибольшим коэффициентом 2,10. Если команды сыграют вничью – 3,32.

      Напомним, что матч УПЛ "Олимпик" – "Заря" состоится 25 ноября. Начало – в 14:00.

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Заря ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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