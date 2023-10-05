ООН признает зверства россиян, но что дальше: эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком

Украинская дипломатия приложила чрезвычайные усилия, чтобы мировые институции увидели и признали террористические, геноцидные действия россиян против Украины. Для этого понадобилось полтора года войны, но сколько понадобится для того, чтобы оккупанты понесли реальную ответственность за содеянное?

Об этих и других темах 24 Канал откровенно поговорил с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком. Он также объяснил, как глобальные политические процессы влияют на военную поддержку Украины и какие перспективы дальнейшего сотрудничества с союзниками.

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Об устранении спикера Палаты представителей США

Палата представителей США отстранила от должности спикера Кевина Маккарти. Вопрос в том, что без спикера Палата представителей не может принимать новые законы и помогать Украине. Мы помним этот срок – 45 дней. Пять дней прошло, 40 остается. Что дальше?

Я немного спокойнее относился бы к тому, что происходит в тех или иных странах, имею в виду страны-партнеры. Безусловно, нужно помнить, что Соединенные Штаты Америки – самый большой наш партнер с точки зрения и военной помощи, и модерации вообще проукраинских позиций в мире. И позиция США для нас очень активна и важна.

Но снятие спикера Маккарти – это вопрос внутренней политики. К сожалению, сегодня, я безотносительно к США говорю, политические процессы в странах, в частности в Украине, из рационального перешли в эмоциональную сферу. Очень много эмоций, много взаимного хейта, очень много конфликтных попыток выяснить отношения. И это приводит к определенным ситуативным проблемам.

Безусловно, для нас желательно, чтобы в США была абсолютная двухпартийная поддержка. Я не беру тех отдельных людей, которые, используя тему Украины, работают с внутренней аудиторией.

Не надо делать глобальные выводы, что США не будут помогать Украине или Соединенные Штаты хотят проиграть России. Потому что, безусловно, нужно правильно ставить акценты. Если война заканчивается несправедливым финалом – а любой финал, где Россия не проиграла, несправедливый – будет означать финализацию существования демократии как мощнейшей конкурентной системы.

Мы с вами увидим другой мир, где будет много хаоса, инвестиций в нестабильности разные, и Россия будет вести себя гораздо наглее. Потому что страна, которая демонстративно зануляет международное право, после того, как не проиграет в этой войне, будет делать это гораздо более демонстративно.

Но вернемся к тому, что будет происходить в США. Во-первых, дождемся речи господина Байдена. Он всегда достаточно четко расставляет акценты относительно войны и необходимости поддержки Украины.

Вторая составляющая. Хочу подчеркнуть, что мы точно не вмешиваемся во внутренние политические процессы в США. Но желательно, чтобы они начинали дискутировать о том, что любая помощь Украине будет иметь конкретные последствия.

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Почему США выгодно помогать Украине

Первое – это зануление военного потенциала крупнейшего врага США с точки зрения идеологических или ценностных вещей. То есть, российская армия не будет существовать , Россия с точки зрения ВПК не будет существовать, Россия с точки зрения финансирования глобальной нестабильности не будет существовать. Это очень важно для Соединенных Штатов. То есть сравнительно небольшие инвестиции в военные способности Украины решают ключевую проблему, с которой США сталкивались много раз на разных континентах.

Это очень важно для Соединенных Штатов. То есть сравнительно небольшие инвестиции в военные способности Украины решают ключевую проблему, с которой США сталкивались много раз на разных континентах. Вторая составляющая. Вся эта военная помощь – это не прямые дотации нашего ВПК, это прямые дотации американского ВПК. То есть они вкладывают деньги в производство техники на своей территории, а это существенно влияет на развитие внутренней экономики. Это дополнительные рабочие места, это дополнительные деньги в обороте. То есть это стимулирует экономику, это решает многие внутренние экономические вопросы. Опять-таки это положительно для Соединенных Штатов.

И поэтому, безусловно, когда они ведут дискуссии, нужно или не нужно помогать Украине, то нужно, чтобы они правильно расставляли акценты. Но я думаю, что со временем они эти акценты будут действительно правильно расставлять. Мы должны спокойно относиться и к тому, что происходит в США, и быть благодарными за то, что они с нами 19 месяцев. Не будем забывать об этом.

Несмотря на внутренние нюансы, линия помощи Украине сохраняется

Третье. Мы должны так же спокойно реагировать на любые выборы, например в Словакии, потому что это опять же внутренние проблемы. Но Словакия – неотъемлемая часть Европы, и она продолжит помогать Украине.

Даже несмотря на все наши с вами негативные отношения к "Фидес" и Орбану, Венгрия так же периодически, в рамках общеевропейской концепции, помогает Украине. Желательно гораздо больше это делать в рамках общеевропейской концепции. Но должны понимать, что сегодня выбор в этой войне или-или.

Да, внутренние дискуссии будут. Еще раз подчеркиваю, к сожалению, современный информационный мир не нуждается в глубоком анализе – он нуждается в большем хейте. И в пределах этого хейта "не будем помогать Украине, тогда у нас будет больше денег, тогда мы решим какие-то внутренние вопросы, а с Россией можно сотрудничать – у нее есть дополнительные объемы нефти".

Это не работает так. К сожалению, на коротком промежутке времени работает, но когда ты начинаешь глубже понимать, о чем эта война, то стратегически крайне невыгодно не помогать Украине и иметь какие-то отношения с Россией, которая инвестирует исключительно в слом глобальной системы договоренности.

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Что сейчас происходит в Словакии Что касается Орбана – говорят, что партия премьер-министра ощутимо потеряла поддержку. Количество поклонников "Фидес" с февраля этого года снизилось на 400 тысяч – с 35 до 30%.

С другой стороны, если посмотреть на Словакию, после победы пророссийской партии на парламентских выборах президент Зузана Чапутова выступила против новой военной помощи Украине. Сказала, что таким образом она уважает результаты выборов.

Опять-таки поставим здесь правильные акценты. Госпожа Чапутова – абсолютный лидер Словакии. Она акцептирует те запросы общества, которые видит. Это нормальный процесс.

Кстати, госпожа Чапутова была одной из первых, кто приехал в Украину, кто говорил о необходимости помощи Украине из гуманистических соображений. Потому что она увидела то, что Россия делала в Киевской области, напомню. И она абсолютно сознательно эту политику продолжает, потому что это вопрос ценностного выбора.

То есть даже нет сомнения, что Россия – это зло, когда мы говорим о войне в Украине. Это абсолютно конкретное инфернальное зло, которое само себя таким идентифицирует. Россия сегодня демонстрирует, что она хочет быть страной-монстром, перед которой нужно стоять на коленях. И все остальные, кто не хочет стоять на коленях, в том числе президент Словакии, будут поддерживать Украину.

Другой вопрос – есть конкретный результат парламентских выборов, есть 23%, которые набрала партия Фицо SMER-SD. Безусловно, президент страны должен реагировать на это. После этого последуют консультации и внутренний диалог, после этого выстроят новую политику в отношении Украины.

Я не сомневаюсь, что эта политика будет для нас положительной, потому что для Европы есть внутренние проблемы в разных странах, есть внутренние дискуссии. Но все, что делает Россия негативно, в частности, для любой страны в Европе.

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В то же время есть ясное понимание, что Россия ломает систему глобальных отношений. И ситуативно сегодня может что-то получить, например: дополнительные коррупционные составляющие, дополнительные коррупционные деньги какие-то, нефть по гораздо меньшей цене. Но это будет ситуативно, оно приведет к потере субъектности, постепенному снижению уровня жизни, внутренней существенной конфликтности, появлению на внутреннем политическом пространстве пророссийской, лоббистской сети. И это не будет давать стране возможности развиваться, формировать другие двусторонние отношения.

Поэтому спокойно относимся к любым ситуативным заявлениям – смотрим на действия. Периодически мы имеем разные заявления от разных политических партий, в частности в Европе, но все же видим, что Европа практически в полном объеме эффективно помогает Украине.

Это и финансовая помощь, и помощь консультативного плана относительно того, каким должно быть государство Украина, чтобы оно зашло в единое экономическое пространство. Также это абсолютно очевидная военная помощь.

Мы сегодня говорим о приоритете №1 на разных площадках, в частности в Европе, относительно усиления систем противоракетной, противовоздушной обороны. Это значит, есть системы, которые работают эффективно с баллистикой или сверхзвуковыми ракетами. Это сложные дорогие системы, например SAMP-T, Crotale или те же Patriot.

А есть более мобильные системы Gepard, VAMPIRE, IRIS, которые могут работать эффективно по дронам. Россия сегодня использует огромное количество дронов, чтобы атаковать разные системы, в частности тестировать систему ПВО в Украине.

Поэтому все эти переговоры продолжаются, и европейские страны абсолютно искренне хотят предоставлять нам больше и больше оружия для закрытия неба. Это сигналы. Спокойно относимся к публичным заявлениям. Информационный рынок – это не всегда логистический рынок. Все, что говорят публично, не всегда экстраполируют в конкретные действия.