Во Львове готовят премьеру современной этно-оперы "Украина – Terra Incognita". Постановку посвятили памяти украинского оперного певца Василия Слипака, который погиб на фронте в 2016 году. Главная особенность этой оперы в том, что солисты будут петь свои партии не в классическом, а в народном стиле.

Оперу-миф придумала львовская певица Ульяна Горбачевская, она же написала либретто представления "Ukraine – Terra Incognita". Об этом сообщили корреспонденты24 канала.

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Объединят древние украинские песни с современным искусством, видео-артом, фри-джазом и вокальной импровизацией. Либретто нестандартное – о защитнике родной земли.

В основе либретто есть народные архаичные разные песни: от ритуальных, соло, колыбельных до казацких полифоний. Соответственно, наши песни есть и смыслами, и сюжетной линией,

– рассказала режиссер, солистка, автор идеи и либретто Ульяна Горбачевская.

Спектакль поделили на несколько частей, которые назвали: миф рода, миф любви, миф степи. Замысел воплотили певцы и музыканты из разных городов Украины и композитор – Мария Олейник. Украинское многоголосье зазвучит как мантра.

У многих из нас такое очень узкое видение народной песни, это – вишиваночки, шаровары, веночки, очень громко, широко и открыто. А на самом деле украинская песня разнообразна и имеет множество различных проявлений,

– объяснила певица, музыкант Яся Саенко.

Чтобы настроиться на архаичную песню, творческая команда устроила себе репетиционные тренинги в Карпатах. "Для того, чтобы отдаться этому проекту полностью, надо было поехать в горы, от городского шума и соединиться музыкально и естественно. Почувствовать всю эту энергию на себе и творить", – добавил певец Сергей Бадюк.

Оперу посвятят Василию Слипаку – солисту Парижской оперы, который пошел добровольцем на Донбасс и погиб.

Василий Слипак / фото духовное величие Львова

Из-за карантина оперу-миф "Ukraine – Terra Incognita" покажут в видеоформате. Также планируют повезти спектакль в Западную Европу.

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"Первая видеопрезентация будет 24 августа. Мы публикуем видео у себя на канале и распространяем по прессе. Дальше мы весь сентябрь работаем с оркестром, видеоартом, заканчиваем костюмы, дорабатываем сцену, добавляем современной музыки, импровизации, фри-джаза. Большую постановку оперы мы снимем на видео и опубликуем 14 октября – День защитника Украины", – сообщил координатор проекта Юрий Вовкогон.