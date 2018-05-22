"Опоблоковец" отметился провокационным сообщением с бандеравцами и Геббельсом

Председатель фракции "Оппозиционный блок" в Одесском областном совете Вадим Шкаровский на своей странице в Facebook опубликовал цитату о зверствах бандеровцев, которая якобы принадлежит главному пропагандисту нацистской Германии Паулю Йозефу Геббельсу.

Заметим, что вышеупомянутую цитату политик перепостил из сообщества "Мировые события. Всемирная история", которое имеет очевидную антиукраинскую и антизападную направленность.

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Так, согласно словам якобы Геббельса, которые разместил Шкаровский, "бандеровцы – это умалишенные маньяки, или, другими словами, озверевший скот".

Кроме того, в цитате говорится, что они нужны Третьему Рейху для того, чтобы "уничтожать непокорных славян", однако впоследствии их самих надо уничтожить.

Принадлежит ли эта цитата действительно Геббельсу, неизвестно.

Напомним, в начале января Вадим Шкаровский также попал в скандал, связанный с его сообщением в Facebook – тогда он приводил данные о том, управляяют Украиной совсем не украинцы, а евреи. К слову, эта статистика также была перепостом публикации другого человека.