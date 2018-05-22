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"Опоблоковец" отметился провокационным сообщением с бандеравцами и Геббельсом

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Вадим Шкаровский
Вадим Шкаровский / Пресс-служба "Оппозиционного блока"

Председатель фракции "Оппозиционный блок" в Одесском областном совете Вадим Шкаровский на своей странице в Facebook опубликовал цитату о зверствах бандеровцев, которая якобы принадлежит главному пропагандисту нацистской Германии Паулю Йозефу Геббельсу.

Заметим, что вышеупомянутую цитату политик перепостил из сообщества "Мировые события. Всемирная история", которое имеет очевидную антиукраинскую и антизападную направленность.

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Так, согласно словам якобы Геббельса, которые разместил Шкаровский, "бандеровцы – это умалишенные маньяки, или, другими словами, озверевший скот".

Кроме того, в цитате говорится, что они нужны Третьему Рейху для того, чтобы "уничтожать непокорных славян", однако впоследствии их самих надо уничтожить.

Геббельс, нацизм, бандеровцы, Опоблок, Шкаровский, история, скандал

Принадлежит ли эта цитата действительно Геббельсу, неизвестно.

Напомним, в начале января Вадим Шкаровский также попал в скандал, связанный с его сообщением в Facebook – тогда он приводил данные о том, управляяют Украиной совсем не украинцы, а евреи. К слову, эта статистика также была перепостом публикации другого человека.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Оппозиционный блок История Степан Бандера Скандал
Источник: 24 Канал
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