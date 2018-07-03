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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Определились все четвертьфиналисты Чемпионата мира: календарь матчей

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Сборная Англии стала последним участником четвертьфинала Чемпионата мира 2018
Сборная Англии стала последним участником четвертьфинала Чемпионата мира 2018

На Чемпионате мира сыграны все матчи 1/8 финала. Следовательно, определились все команды, которые примут участие в четвертьфинале Мундиаля.

Первыми в четвертьфинале сыграют сборные Уругвая и Франции. Их матч состоится 6 июля в 17:00 часов. Также в этот день в 21:00 сыграют сборные Бразилии и Бельгии.

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Еще два матча состоятся 7 июля. В 17:00 запланирован матч между сборными Швеции и Англии. Последними в 1/4 финала сыграют Россия и Хорватия.

Напомним, матчи полуфинала запланированы на 10 и 11 июля. Матч за третье место состоится 14 июля. Финал – 15 июля.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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