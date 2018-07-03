Определились все четвертьфиналисты Чемпионата мира: календарь матчей

На Чемпионате мира сыграны все матчи 1/8 финала. Следовательно, определились все команды, которые примут участие в четвертьфинале Мундиаля.

Первыми в четвертьфинале сыграют сборные Уругвая и Франции. Их матч состоится 6 июля в 17:00 часов. Также в этот день в 21:00 сыграют сборные Бразилии и Бельгии.

Читайте также: Януковича заметили на футбольной трибуне во время матча Россия – Испания

Еще два матча состоятся 7 июля. В 17:00 запланирован матч между сборными Швеции и Англии. Последними в 1/4 финала сыграют Россия и Хорватия.

Напомним, матчи полуфинала запланированы на 10 и 11 июля. Матч за третье место состоится 14 июля. Финал – 15 июля.