Определились все четвертьфиналисты Чемпионата мира: календарь матчей
На Чемпионате мира сыграны все матчи 1/8 финала. Следовательно, определились все команды, которые примут участие в четвертьфинале Мундиаля.
Первыми в четвертьфинале сыграют сборные Уругвая и Франции. Их матч состоится 6 июля в 17:00 часов. Также в этот день в 21:00 сыграют сборные Бразилии и Бельгии.
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Еще два матча состоятся 7 июля. В 17:00 запланирован матч между сборными Швеции и Англии. Последними в 1/4 финала сыграют Россия и Хорватия.
Напомним, матчи полуфинала запланированы на 10 и 11 июля. Матч за третье место состоится 14 июля. Финал – 15 июля.
Источник: 24 Канал
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