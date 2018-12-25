Опубликован список самых дорогих игроков УПЛ: Тайсон больше не на первом месте
Авторитетный портал Transfermarkt под конец 2018 года обновил список самых дорогих игроков украинского чемпионата. Здесь произошли изменения.
До этого самым дорогим игроком был полузащитник "Шахтёра" Тайсон. Однако в 2018 он уступил лидерство своему партнеру – защитнику Исмаили. Его цена составила 18 миллионов евро. Тайсон же стоит 13 миллионов евро. Топ-3 замыкает еще один игрок "горняков" Марлос – 11 миллионовевро. На четвертой позиции тоже игрок донецкого клуба – Тарас Степаненко. Его цена – 10 миллионов евро. Столько же стоит самый дорогой "динамовец" – Виктор Цыганков.
В целом первые 35 позиции заняли игроки "Шахтёра" и "Динамо". Самые дорогие футболисты не из этих двух клубов – это Хорхе Карраскаль и Марьян Швед из "Карпат" – по 2 миллиона евро.
Читайте также: Как бы выглядела сборная УПЛ без игроков "Шахтёра" и "Динамо"
Стоит отметить, что общая стоимость игроков УПЛ составила 298 миллионов евро.
Больше всего среди игроков подорожал тоже Исмаили – с 11 до 18 миллионов евро. На второй позиции – нападающий "Динамо" Владислав Супряга. До этого он стоил 300 тысяч евро, а теперь – 4,5 миллиона евро.