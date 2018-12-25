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      Опубликован список самых дорогих игроков УПЛ: Тайсон больше не на первом месте

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      Самый дорогой игрок УПЛ – защитник "Шахтера" Исмаили
      Самый дорогой игрок УПЛ – защитник "Шахтера" Исмаили / ФК "Шахтёр"

      Авторитетный портал Transfermarkt под конец 2018 года обновил список самых дорогих игроков украинского чемпионата. Здесь произошли изменения.

      До этого самым дорогим игроком был полузащитник "Шахтёра" Тайсон. Однако в 2018 он уступил лидерство своему партнеру – защитнику Исмаили. Его цена составила 18 миллионов евро. Тайсон же стоит 13 миллионов евро. Топ-3 замыкает еще один игрок "горняков" Марлос – 11 миллионовевро. На четвертой позиции тоже игрок донецкого клуба – Тарас Степаненко. Его цена – 10 миллионов евро. Столько же стоит самый дорогой "динамовец" – Виктор Цыганков.

      В целом первые 35 позиции заняли игроки "Шахтёра" и "Динамо". Самые дорогие футболисты не из этих двух клубов – это Хорхе Карраскаль и Марьян Швед из "Карпат" – по 2 миллиона евро.

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      Стоит отметить, что общая стоимость игроков УПЛ составила 298 миллионов евро.

      Больше всего среди игроков подорожал тоже Исмаили – с 11 до 18 миллионов евро. На второй позиции – нападающий "Динамо" Владислав Супряга. До этого он стоил 300 тысяч евро, а теперь – 4,5 миллиона евро.

      Теги: Футбол Спорт УПЛ Динамо Шахтер
      Источник: 24 Канал
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