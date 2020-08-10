Неблагоприятные погодные условия и проблемы с экспортом могут привести к "космическому" росту в Украине цен на продукты. Среди возможных рекордсменов – гречка и борщевой набор.

Весной этого года украинские аграрии страдали от мощных заморозков, а затем в южных регионах Украины начались затяжные засухи. Такие погодные американские горки привели к первым негативным результатам: по состоянию на июнь 2020 года производство сельхозпродукции в Украине уменьшилось на 40%. Об этом сообщили в сюжете Завтрака с 1 + 1.

Обратите внимание Как изменение климата повлияет на украинскую экономику: в НБУ назвали плюсы и минусы.

За первое полугодие 2020 года цены на продукты в Украине уже и так существенно выросли. Среди главных факторов подорожания: погодные условия и карантинные ограничения. Как показывают исследования, больше всего в Украине подорожали картофель (на 30%), куриные яйца (на 30%) и гречка (на 50%).

"Золотые" борщевые наборы и яблоки

В начале июля 2020 года эксперты сообщили украинцам тревожную новость: в этом году украинский рынок останется без импорта белорусских овощей. Поэтому цена на борщевой набор возрастет, как минимум, в полтора раза. А уже в середине июля стало известно, что 60% нового урожая яблок погибли из-за погодных условий, поэтому осенью они существенно подорожают.

А что же с гречкой?

Во втором полугодии 2020 года цены на гречку могут возрасти. Об этом украинцев предупредил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой. По официальной статистике, в этом году гречки в Украине посеяно на 50% меньше, чем нужно. Стран-экспортеров на рынке не так уж много, иногда ее поставщиками являются Польша или Китай, но, по словам специалистов, это совсем не гречка, к которой привыкли украинцы.

Как изменение климата повлияет на аграрный сектор Украины

В июле Национальный банк Украины впервые проанализировал, как изменение климата повлияет на экономику. В Украине мощно развит аграрный сектор, поэтому изменения климата для нашей экономики имеют ключевое значение. Почти половина того, что Украина в прошлые годы экспортировала за границу – продукция сельского хозяйства. Эксперты уже заявили, что изменение климата может увеличить урожайность украинских земель, однако качество продукции снизится.