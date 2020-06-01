Следующий этап карантина стартовал в Киеве 1 июня 2020 года. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, какие карантинные ограничения отменили и что заработало в Киеве.

По состоянию на 1 июня в Киеве зафиксировали 3 043 больных COVID-19, из них 68 человек умерли, всего коронавирус преодолели 648 жителей Киева. Об этом Кличко сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Что разрешили в столице с 1 июня

детские садики (те, что выполнили требования и регламенты для безопасной работы в этой ситуации);

спортивные комплексы, залы и фитнес-центры;

детско-юношеские спортивные школы;

учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов.

Что открыли накануне

крупные магазины площадью более 1000 квадратных метров;

торгово-развлекательные центры (без развлекательных зон);

гостиницы (кроме хостелов).

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