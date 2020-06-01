Ни второй, ни третий этапы ослабления карантина на Львовщине так и не начались 1 июня. На этот раз смягчение ограничений отложили минимум до 5 числа.

Почему отложили ослабление карантина на Львовщине

Решение об отложении ослабления карантина на Львовщине 1 июня приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Zaxid.net.

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Такой шаг комиссия аргументирует тем, что в области превышен показатель инцидентности заболеваний. То есть среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней составляет не меньше, чем 12 человек на 100 тысяч населения. А значит, работа общественного транспорта и детсадов, спортивных клубов остается под запретом.

По словам заместителя председателя ЛОГА Тараса Греня, сегодня в целом на Львовщине инцидентность заболеваний на 100 тысяч населения составляет 13,5 новых случаев за неделю. Чиновник добавил, что значительную долю в этом составляет показатель заболеваемости именно в городе Львове.

Единственным основанием для того, чтобы не ослаблять карантин является показатель инцидентности заболеваний в Львове, где он составляет 27,3 новых случаев на 100 тисяч населения, в то время в районах области – 7. Совокупно по области этот показатель составляет 13,5,

– уточнил Грень.

Продолжение не ослабления карантина также поддержал директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис. Он пояснил, что на Львовщине сохраняется стабильно высокое количество обращений людей в стационары, которых госпитализируют в среднем и тяжелом состоянии. В то же время, по его словам, больницы справляются с нагрузкой.

Кроме того, решение комиссии поддержал директор Львовского областного лабораторного центра Роман Павлив.

Заметим, что следующее заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС состоится в пятницу, 5 июня. Тогда и будут решать, ослаблять ли карантин или продолжать жесткие меры.

Обратите внимание! Сегодня в Украине действует адаптивный карантин. То есть власть на местах сама решает, усиливать или ослаблять карантинные ограничения. Перед этим основное решение по карантину принимает правительство.

На Львовщине уже не разрешали ослаблять карантин

Во Львовской ОГА несколько раз принимали решение не ослаблять карантин. Причина является все той же – сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация в области. То есть, количество новых случаев COVID-19 было высоким.

Последний раз не разрешали ослаблять карантин на Львовщине 29 мая. Тогда в регионе инцидентность составляла 14,5. Всего по состоянию на 29 мая во Львовской области положительный ПЦР-тест на COVID-19 получили 1563 человек. В частности, было 50 новых больных. Кроме того, в течение суток 28 мая зафиксировали рекордное количество новых случаев инфицирования – аж 70.

Была высокой и загруженность больниц. Да, число занятых коек в учреждениях, которые перепрофилировали на борьбу с коронавирусом, составила 21%.

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Почему количество инфицированных COVID-19 на Львовщине растет

Большинство проб на ПЦР-тест на Львовщине попадают в областной лабораторный центр: 8 больниц ежедневно передают туда более 700 образцов. А ресурс лаборатории – не более 300 результатов в сутки.

Поэтому, по словам медиков, говорить о какой-то особой вспышке не приходится. Однако, плохая статистика все же влияет на решение: ослаблять карантин или нет. В частности, станет на улицах больше общественного транспорта.

Добавим, что ранее правительство ввело определенные признаки эпидемической ситуации в регионах.

Речь идет о:

инцидентности (среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения): должно составлять менее 12 человек на 100 тысяч;

(среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения): должно составлять менее 12 человек на 100 тысяч; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, куда доставляют людей с коронавирусом: должен составлять менее 50%;

коек в учреждениях здравоохранения, куда доставляют людей с коронавирусом: должен составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа: должен составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

Если регионы с ними не будут иметь проблем, Минздрав позволяет там смягчить карантин.

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Коротко о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, потом его продлили до 22 мая. По прогнозам МОЗ, ограничения продлятся как минимум до 22 июня.

В общем правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет. Кроме того, все должно происходить постепенно.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет. Кроме того, все должно происходить постепенно. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.

22 мая начался второй этап смягчения карантина, в частности заработали общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А 1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

