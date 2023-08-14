Инцидент с "остановкой" россиянами судна в Черном море: куда сейчас идет сухогруз "Сукру Окан"
Источник:CNN
В воскресенье появилась информация, что россияне остановили турецкий сухогруз под флагом Палау якобы для осмотра, которая впоследствии была опровергнута. В настоящее время грузовое судно Sukru Okan приближается к румынскому порту на Черном море.
В воскресенье, 13 августа, россияне сообщили, что остановили турецкое судно "Сукру Окан" под флагом Палау упреждающим огнем. Якобы корабль не хотел останавливаться, а нужно было проверить его груз, так что российский портульный корабль "Василий Быков" открыл огонь. Но к вечеру информацию об остановке опровергли. По данным CNN, грузовое судно Sukru Okan сейчас приближается к румынскому порту Сулина.
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Что сейчас с судном "Сукру Окан"
Оно продолжает свое движение. 14 августа веб-сайт, посвященный движению судов MarineTraffic, показал новое местоположение судна – вблизи Сулины. Это румынский порт – город в устье реки Дунай. Неподалеку, вдоль Дуная, расположен украинский порт Измаил, куда якобы первоначально направлялось судно до "остановки" россиянами.
Журналисты называют инцидент "эскалацией на морских судоходных путях".
Сервис Vesselfinder также приводит данные о движении "Сукру Окан" в сторону Румынии. Движение корабля можно отслеживать в реальном времени.
Информация о судне "Сукру Окан" / Vesselfinder
Информация о движении судна "Сукру Окан" / Vesselfinder
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Главное об инциденте с остановкой корабля
- Российское минобороны сообщило об остановке "Сукру Окан" 13 августа в 6:40. Корабль под флагом Палау шел в порт Измаил Одесской области. Якобы из-за отказа остановиться "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, и вертолет доставил на "непослушное" судно команду, осуществившую осмотр сухогруза. Дальше судно пошло своим курсом.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк намекнула, что россияне солгали. По ее словам, официальные источники не подтверждают этот случай, а все, что известно – только заявления от российского минобороны.
- Расследователи InformNapalm также заявили о лжи россиян. За "остановкой" наблюдали моряки танкера Olvia, которые указали: никакой остановки и осмотра корабля не было, а были только угрозы в радиоэфире. Экипаж танкера утвердил, что "Сукра Окан" не подчинилась требованиям россиян и временно изменила курс к территориальным водам Турции.
- Утром 14 августа появилось видео, где якобы российский вертолет Ка-29 с борта "Василия Быкова" забирает обзорную команду с борта какого-то судна. В InformNapalm уточнили, что, если "осмотр" действительно состоялся, это уже случилось в территориальных водах Турции. Моряки с танкера могли этого не видеть.
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что оригинальность опубликованного оккупантами видео "остановки" судна вызывает сомнение. Также он сказал, что российского черноморского флота не будет – россияне закончат как сомалийские пираты.
- В Турции отметили, что официальные лица расследуют инцидент. В украинском МИД действия россиян в Черном море назвали провокацией.