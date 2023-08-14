Инцидент с "остановкой" россиянами судна в Черном море: куда сейчас идет сухогруз "Сукру Окан"

В воскресенье появилась информация, что россияне остановили турецкий сухогруз под флагом Палау якобы для осмотра, которая впоследствии была опровергнута. В настоящее время грузовое судно Sukru Okan приближается к румынскому порту на Черном море.

В воскресенье, 13 августа, россияне сообщили, что остановили турецкое судно "Сукру Окан" под флагом Палау упреждающим огнем. Якобы корабль не хотел останавливаться, а нужно было проверить его груз, так что российский портульный корабль "Василий Быков" открыл огонь. Но к вечеру информацию об остановке опровергли. По данным CNN, грузовое судно Sukru Okan сейчас приближается к румынскому порту Сулина.

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Что сейчас с судном "Сукру Окан"

Оно продолжает свое движение. 14 августа веб-сайт, посвященный движению судов MarineTraffic, показал новое местоположение судна – вблизи Сулины. Это румынский порт – город в устье реки Дунай. Неподалеку, вдоль Дуная, расположен украинский порт Измаил, куда якобы первоначально направлялось судно до "остановки" россиянами.

Журналисты называют инцидент "эскалацией на морских судоходных путях".

Сервис Vesselfinder также приводит данные о движении "Сукру Окан" в сторону Румынии. Движение корабля можно отслеживать в реальном времени.

Информация о судне "Сукру Окан" / Vesselfinder

Информация о движении судна "Сукру Окан" / Vesselfinder

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Главное об инциденте с остановкой корабля