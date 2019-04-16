Остановка Днепровского металлургического комбината может закончиться уголовным наказанием, – СМИ

Стали известны подробности, свидетельствующие, что остановка в 2017 году ДМК могла быть создана искусственно.

Остановка одного из крупнейших промышленных объектов в Украине – Днепровского металлургического комбината (ДМК) может быть примером коррупции в бизнес-среде, а ее организаторам грозит уголовное дело, сообщают в программе-расследовании "5 телеканал".

Так, журналисты программы "Особый взгляд" указывают, что коррупция в Украине может распространяться не только на власть, правоохранительную систему и суды, но и приходиться на бизнес-среду, что в рамках крупных промышленных предприятий приводит к массовым проблемам в целых городах.

В материале приводится пример градообразующего ДМК, где после реализации схемы по выводу оборотных средств с предприятия завод был остановлен, местные жители покидали город в поисках работы, а городские власти не могли наполнить бюджет.

Случай с ДМК, по словам директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовский, показал, что такая схема при внимательном расследовании может закончиться уголовным наказанием.

"Если в данном случае это заведомо было фактически принятие решения о переводе средств, которое не имело целью поставку соответствующей продукции, товаров или чего-то другого, с целью выполнить условия контракта, то это означает, что было преступление, и за него есть соответствующая уголовная статья", – заявил Несходовский.

В то же время по словам адвоката Игоря Сидоренко: "Такая схема выглядит достаточно примитивно, но такие схемы на практике применяются для вывода средств с предприятия, и для организации процедуры банкротства".

Как сообщалось, стали известны подробности, свидетельствующие, что остановка в 2017 году ДМК могла быть создана искусственно.

Так, согласно схеме, озвученной в СМИ, Днепровский металлургический комбинат по указанию генерального директора "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртчана получил средства от ливанского заказчика Рафика Дау (которого, по информации СМИ связывают с самим Мкртчаном родственные связи, – ред.) на производство продукции, однако после их получения они были выведены на компанию с кипрской пропиской, тем самым оставив завод без оборотных средств, что вынудило остановить производство, сообщают в своем материале журналисты.

После прихода нового руководства, ДМК снова начал работать. В то же время, схема, которая привела к остановке Днепровского металлургического завода, по словам журналистов, до сих пор не завершена. Теперь, компания, которая направила вышеуказанные средства ДМК, и которые были выведены на кипрскую компанию, требует их обратно. При этом руководство данной компании и тогдашнее руководство ДМК, по данным СМИ, имеют родственные связи, и фактически могли организовать схему вывода денег, пытаясь повесить долги на градообразующее предприятие.