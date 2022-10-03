Освобождение Лимана: как это меняет ситуацию на фронте и куда ВСУ могут двигаться дальше

После освобождения Лимана ВСУ получили варианты дальнейших контрнаступательных действий против врага. Украинские силы могут окончательно подорвать логистику оккупантов на северной части Луганской области.

От успешных действий ВСУ будет зависеть, смогут ли россияне эффективно обороняться в ряде важных населенных пунктов вблизи реки Северский Донец. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Уничтожение логистики

Эксперт отметил, что именно освобождение Лимана открывает Украине возможность продолжать контрнаступательные действия по разным направлениям.

Сейчас не говорят о Заречном и Торском, но ВСУ находятся именно в этих локациях. Они контролируют основной путь от Торского на Кременную. А город является самой южной точкой большой логистической артерии, которая тянется из российских городов Валуйки и Уразово в Троицкое, Сватово, Кременную, и дальше в Рубежное и Северодонецк,

– объяснил аналитик.

По его словам, на сегодняшний день можно констатировать, что Кременная и ее окрестности уже находятся под огненным контролем ВСУ.

"В ближайшее время мы можем наблюдать то, как в Луганской области будет меняться баланс относительно возможностей российских войск. Оккупанты там сконцентрированы в очень большом количестве, но у них нет необходимого логистического обеспечения своих передовых подразделений", – добавил Коваленко.

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По его мнению, поэтому вражеские силы не смогут держать эффективно оборону.

"Ситуация будет меняться именно в пользу ВСУ, которые смогут осуществлять более эффективные, интенсивные и более активные действия по деоккупации наших территорий после "аннулирования" логистической артерии в Кременную. Из Лимана будет основное направление, по которому можно осуществлять такое влияние", – указал обозреватель.

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Сватовский плацдарм

Политолог убежден, что одним из ключевых направлений действий ВСУ будет город Сватово, имеющий стратегическую ценность для северной части Луганской области.

Есть населенный пункт Борова, который имеет прямую дорогу в Сватово. Если этот путь перережут или возьмут под контроль ВСУ, то фактически Сватово будет находиться в "очень интересном положении" с невозможностью больше контролировать хоть какой-то клочок территории Харьковской области,

– заметил эксперт.

По его словам, после "перерезания" этого пути и соответствующего движения ВСУ, можно будет говорить, что Харьковскую область освободят полностью.

"Из-за таких действий удерживание российскими оккупантами других локаций станет нецелесообразным. Они будут просто убегать со своих позиций", – пояснил Коваленко.

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