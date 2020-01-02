Освобожденный из плена моряк Эйдер женился в новогоднюю ночь: очаровательные фото, видео

Самый молодой освобожденный из российского плена моряк Андрей Эйдер женился на невесте Марине. Церемония бракосочетания влюбленных прошла вечером 31 декабря в Киеве на Софийской площади.

Первые свадебные фото опубликовала сама Марина на своей инстаграм-странице. Что интересно, женились 20-летний Андрей и Марина в прямом эфире телеканала "1+1".

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Во время церемонии влюбленные сказали "Да" друг другу, дали обеты любить, быть рядом, поддерживать и беречь свой брак. После этого новоиспеченные супруги обменялись кольцами.



Моряк Андрей Эйдер женился перед Новым годом

"Я вас поздравляю, отныне вы семья, одно целое. Супруги. Берегите друг друга, любите, цените каждый день и каждое мгновение, проведенное вместе", – сказала ведущая церемонии.

После этого Марина по традиции бросила букет в толпу людей, наблюдавших за церемонией.



Моряк Андрей Эйдер с женой Мариной / фото с инстаграм-страницы marina_slaille

Видео свадебной церемонии моряка Андрея Эйдера и его невесты Марины:

Заметим, Андрей Эйдер сделал предложение любимой в госпитале, сразу по возвращении в Украину из плена – в сентябре 2019 года. Впоследствии он даже пригласил на свою свадьбу президента Владимира Зеленского. Произошло это 12 сентября во время встречи главы государства с освобожденными моряками и их родными на парковом дворе Мариинского дворца.

Что известно об освобождении украинцев из плена РФ?

Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных.

Освобожденные из российского плена 24 моряка / инфографика 24 канала