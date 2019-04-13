От одесского пляжа оттащили буксир, который потерял баржу с 5 миллионами пачек сигарет
Из Одессы эвакуировали печально известный буксир, который в ноябре 2018 года во время шторма потерял баржу с контрабандными сигаретами.
Судно простояло возле одесского пляжа "Дельфин" всю зиму, и стало объектом для экскурсий и многочисленных селфи.
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Сейчас из него отпомповали около 20 тонн воды и оттащили от берега, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Видео эвакуации судна:
Позже судно должны транспортировать в порт Черноморска.
При переброске его через волнолом, центральная часть была сильно повреждена и это создавало сложности, мы долгое время не могли полностью откачать воду,
– рассказал начальник водолазной службы Игорь Акимов.
Снятие буксира с мели // Фото omr.gov.ua
19 ноября буксир "Параллель" попал в шторм. Экипаж отцепил баржу с контрабандой и подал сигнал SOS танкеру "Аркадия", который проходил мимо. Саму же баржу занесло в 25 километрах от Одессы – в сторону Черноморско порта. На ней пограничники обнаружили огромную контрабанду сигарет.
Видео: в Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой
Само судно является вещественным доказательством по уголовному делу. По одной из версий, баржа везла 5 миллионов пачек сигарет из оккупированного Крыма, и принадлежит она бывшему депутату Одесского горсовета от "Партии регионов" Александру Кисилю. Впрочем, так ли это, и кто будет нести наказание – до сих пор неизвестно. Суд своего решения по этому делу не вынес до сих пор.