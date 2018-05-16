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"От Украины всегда ждут большего":Руслана рассказала, почему MELOVIN получил низкие оценки жюри

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Руслана рассказала, почему MELOVIN получил низкие оценки жюри
Руслана рассказала, почему MELOVIN получил низкие оценки жюри / Фото из открытых источников

Украинская певица, победительница Евровидения-2004, Руслана объяснила, почему в нынешнем песенном конкурсе представитель Украины MELOVIN получил такие низкие оценки жюри.

Об этом она рассказала в интервью "Фактам".

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Украина, хоть и не так давно, но очень достойно представлена на конкурсе. А наши с Джамалой победы поставили высокую планку. От представителей Украины всегда ждут большего,
– отметила Руслана.

В частности, певица добавила, что хорошее выступление на конкурсе – еще не залог результата.

В частности, по мнению первой украинской победительницы Евровидения, организаторы песенного конкурса "очень не любят и боятся политических контекстов".

"Как можно подкупить жюри всех стран? Это ж как на них надо давить? Если бы такой факт был, это сразу всплыло бы и разгорелся невероятный скандал с последующей мгновенной дисквалификацией. Зрители голосуют за ту эмоцию, которую получают за три минуты выступления артиста. Жюри — это профессионалы, которые выдвигают более жесткие требования", – подчеркнула она.

Напомним, певец MELOVIN, который открыл шоу эффектным выступлением, не получил поддержки европейских жюри. Эксперты лишь двух стран – Азербайджана и Молдовы – дали 11 баллов украинцу. Однако европейские зрители активно голосовали за конкурсанта, введя его в десятку лучших вокалистов Евровидения 2018. На официальном сайте конкурса появилась информация, как именно проголосовали люди за талантливого MELOVIN'a.

В целом Украина получила от зрителей 119 баллов. Так, MELOVIN по результатам голосования европейцев и жюри занял 17 место.

Евровидение 2018 финал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):


 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка MELOVIN Руслана Евровидение 2018 Евровидение
Источник: 24 Канал
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