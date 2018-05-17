Отчет украинских компаний перед обществом: сборник "Практики КСО-2017"

16 мая 2018 года Центр «Развитие КСО» при поддержке компании EY и Платформы роста украинской экономики презентовал сборник лучших практик по корпоративной социальной ответственности украинских компаний, внедренных в 2017 году.

"Практики КСО-2017" – публикация, содержащая кейсы по продвижению компаниями Целей устойчивого развития, была подготовлена ​​в рамках Конкурса кейсов по КСО. В ней представлены социальные проекты таких компаний, как: Deloitte, "Монсанто", "Фармак", Watsons, Eleks, Syngenta, "1+1", "Энергоатом", LOREAL Украина, "Кредобанк", "МХП", "Новая почта", CRH, DEC, Nestle, "Ашан Украина", "Кока-Кола Бевериджиз Украина", "Концерн Галнафтогаз", "Небесный колодец", "Астарта", AEQUO, оператор государственных лотерей "М.С.Л.", "ДТЭК", UKRSIBBANK BNP Paribas Group, "Креди Агриколь Банк", "Интекреси Бейс", "Прикарпатьеоблэнерго", "Правовой Альянс".

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." представил кейс "Лотереи – источник развития культуры в цивилизованных странах", посвященный поддержке и развитию Киевского международного кинофестиваля "Молодість". Напомним, что "М.С.Л." с 2000 года активно поддерживает это культурное мероприятие: компания является официальным партнером и спонсором Гран-при кинофестиваля.

Директор по маркетингу оператора государственных лотерей "М.С.Л." Павел Вайсеро в предисловии к публикации кейса подчеркнул: "Украинское кино живет и создается именно сейчас. Надеюсь, к будущим международным победам отечественных кинематографистов будет причастна и наша компания. Ведь напомню, что лотерейный бизнес во всем мире традиционно сотрудничает с кинопроизводством. По сути, цель лотерейной деятельности - перераспределение средств от общества в социальные направления и в государственный бюджет. К сожалению, в Украине так не происходит. Поэтому компания "М.С.Л." взяла на себя ответственность самостоятельно заниматься этими вопросами".



Генеральный директор Киевского международного кинофестиваля "Молодість" Андрей Халпахчи в свою очередь отметил: "Поддержка кинематографа лотерейным бизнесом является распространенным и общепринятым явлением в развитых странах мира, в чем нуждается и Украина. Это очень важно.

Как известно, в Британии 90% финансирования кинопроизводства идет за счет лотерей, но они это делают за счет уплаты налогов. Это абсолютная система, которая принята в большинстве стран мира, где лотереи очень активно участвуют в кинопроцессе. И вы увидите, у нас на кинофестивале действительно нет ни одной британской картины, чтобы не было логотипа, что фильм сделан при поддержке лотереи Великобритании.



Еще 10 лет назад компания "М.С.Л" была инициатором предложения к украинскому правительству о финансировании кинематографа, как это в Великобритании и в других многих странах. С "М.С.Л." мы работаем с 2000 года и это наш надежный партнер, пожалуй, самый многолетний".

Напомним, что в 2017 году компания "М.С.Л." усилила сотрудничество с КМКФ "Молодість" в нескольких направлениях: был инициирован международный киноконкурс одноминутного видео "Молодость – беспроигрышная лотерея", начато спонсирование главного приза Национального конкурса дебютных украинских короткометражных лент в рамках КМКФ "Молодість" и проведены бесплатные мастер-классы для начинающих кинематографистов.