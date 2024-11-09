Слова Ланзы о Крыме не отражают позицию Трампа, – Reuters

Республиканский политтехнолог сказал, что администрация Трампа сосредоточится на прекращении войны России против Украины, а не возвращении оккупированных территорий. На это заявление отреагировал представитель переходной администрации новоизбранного президента.

Брайан Ланза, советник Трампа, заявил, что администрация нового президента попросит Зеленского предоставить "реалистичное видение мира". По словам чиновника, Украина должна признать потерю Крыма, передает 24 Канал.

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Трамп так не думает

Между тем в окружении Трампа отметили, что слова Ланзы о "потере Крыма навсегда" не коррелирует с настоящей позицией будущего президента США, пишет Reuters.

Представитель переходной администрации Трампа на условиях анонимности сообщил, что Брайан Ланза, который является республиканским политехнологом и был подрядчиком кампании Трампа в 2024 году, не выступал от имени новоизбранного президента.

Чиновник отметил, что тот не работает на Трампа и не делает заявлений от его имени. Сейчас идет подбор кадров и разработка политики будущего главы США.

Напомним, что во время своей победной речи Дональд Трамп пообещал закончить все вооруженные конфликты. Ранее он говорил, что завершит войну в Украине еще до своей инаугурации.

К слову, в WSJ предположили, каким может быть "мирный план" Трампа. Ожидается, что он будет включать отказ Украины от вступления в НАТО и оккупированных территорий в пользу России.