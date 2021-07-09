Медики не дают никаких прогнозов относительно жизни ребенка. Об этом сообщил криворожский журналист Олег Ермолинский 9 июля.
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Состояние мальчика – критическое
Сообщают, что сейчас мальчик – живой, но в любой момент его состояние может ухудшиться.
По состоянию на сейчас, врачи сообщают, малыш – живой, но его состояние очень критическое. Он находился на грани жизни и смерти. Медики не дают никаких прогнозов относительно состояния и динамики выздоровления мальчика. Ситуация может меняться чуть ли не каждую секунду,
– сообщает журналист.
Также по его данным, в Днепр выехали специалисты из клинической больницы "Феофания".
2-летний мальчик в критическом состоянии / Фото из телеграм-канала Олега Ермолинского
Что было известно ранее
- 28-летний житель Днепропетровской области порезал 2-летнего пасынка.
- Вместе с ребенком была также его 7-летняя сестра.
- Мужчина связал детей скотчем и нанес мальчику несколько ножевых ранений в шею и спину.
- Об этом в полицию сообщила их мать.
- Состояние 2-летнего мальчика пока – критическое.
- Злоумышленник убежал и начал скрываться, но его задержали.