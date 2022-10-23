В Хмельницкой области возобновили электроснабжение, – Укрэнерго

После массированного ракетного удара оккупантов на Хмельнитчине возобновили электроснабжение. В настоящее время продолжается возобновление энергоснабжения в Ровенской, Черкасской и Волынской областях.

Энергетическая инфраструктура Хмельницкой области получила повреждения в результате ракетных обстрелов 22 октября. В Укрэнерго рассказали, что в настоящее время по всей Украине 70 ремонтных бригад ремонтируют инфраструктуру после ракетных обстрелов.

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В Хмельницком почти полностью восстановили свет

Сотни наших сотрудников работают 24/7 для скорейшего возобновления энергоснабжения во всех пострадавших регионах,

– говорится в сообщении.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий около 13 часов информировал, что в Хмельницком районе активно продолжается работа по возобновлению электроснабжения.

Сообщалось, что без света остаются 5,5 тыс человек, что меньше 1% всего населения района.

По данным Гамалия, по состоянию на утро 23 октября в Шепетовском районе без электроэнергии остаются около 20% абонентов.

В то же время в Хмельницком было возобновлено электроснабжение на 96%, а водоснабжение – на 100%.

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