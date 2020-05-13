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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Штрафов по кредитам во время карантина не будет: Рада приняла законопроект

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Отмена штрафов по кредитам на время карантина – законопроект
Рада поддержала законопроект за отмену штрафов / Фото 24 канала

Народные депутаты проголосовали за законопроект, который не позволяет начислять штрафные санкции по кредитам. Будет действовать такое финансовое послабление лишь на время карантина из-за коронавируса и еще в течение месяца после его отмены.

За внесение изменений в Хозяйственный кодекс Украины проголосовали 278 депутатов. Текст законопроекта № 3297 опубликован на сайте парламента.

Важно Рада окончательно одобрила "антиколомойский" законопроект: текст закона

Отмена штрафов по кредитам: какие условия

Если заемщик кредита в период действия карантина или 30 дней после его отмены, просрочил плату по кредиту, он освобождается от обязанности уплатить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

Проект позволит замедлить экономический спад, сохранить предприятия от банкротства, сохранить рабочие места, способствовать наполнению государственного и местных бюджетов...
– пишет в пояснительной записке автор Виктория Кинзбурская.

Инициатор закона во время выступления напомнила, что закон касается только штрафа, а никак не самого кредита или процентов по нему.

Закон после короткого обсуждения народные депутаты приняли за основу.

Які полегшення діють під час карантину
Какие еще финансовые облегчения действуют во время карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Верховная Рада Кредит Штрафы
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