Штрафов по кредитам во время карантина не будет: Рада приняла законопроект

Народные депутаты проголосовали за законопроект, который не позволяет начислять штрафные санкции по кредитам. Будет действовать такое финансовое послабление лишь на время карантина из-за коронавируса и еще в течение месяца после его отмены.

За внесение изменений в Хозяйственный кодекс Украины проголосовали 278 депутатов. Текст законопроекта № 3297 опубликован на сайте парламента.

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Отмена штрафов по кредитам: какие условия

Если заемщик кредита в период действия карантина или 30 дней после его отмены, просрочил плату по кредиту, он освобождается от обязанности уплатить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

Проект позволит замедлить экономический спад, сохранить предприятия от банкротства, сохранить рабочие места, способствовать наполнению государственного и местных бюджетов...

– пишет в пояснительной записке автор Виктория Кинзбурская.

Инициатор закона во время выступления напомнила, что закон касается только штрафа, а никак не самого кредита или процентов по нему.

Закон после короткого обсуждения народные депутаты приняли за основу.



Какие еще финансовые облегчения действуют во время карантина / Инфографика 24 канала