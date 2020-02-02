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      Отомстил, потому что достало: в Киеве прохожий разбил припаркованное на тротуаре авто – фото

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      Разбитое лобовое стекло в машине, загородившей проход пешеходам в Киеве / facebook.com/KyivOperativ

      В Киеве прохожий разбил автомобиль, который был припаркован на тротуаре возле Киево-Печерской лавры, полностью загородив проход.

      Мужчина прыгал на капоте, разбил ногой лобовое стекло и повредил крылья и зеркало машины. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

      К теме: В Киеве не будут строить паркинги, однако увеличат стоимость парковки и штрафы: причины

      Так один из пешеходов решил отомстить горе-водителю, который припарковал свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить.


      Мужчина разбил лобовое стекло, прыгая на авто / Фото "Киев Оперативный"

      Что известно о новых правилах парковки
      Закон о парковке, позволяющий эвакуировать автомобили, Верховная Рада приняла еще в декабре 2017 года.

      Летом 2019 года в Киеве начали эвакуировать автомобили с полос, предназначенных для общественного транспорта.

      К слову, в Киеве за 4 месяца работы насчитали 4 тысячи протоколов о нарушении правил парковки. Нарушители пополнили бюджет города на 1,7 миллиона гривен.

      Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 года
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Транспорт Аварии и ДТП Новости Киева Новые правила парковки
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