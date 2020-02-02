Отомстил, потому что достало: в Киеве прохожий разбил припаркованное на тротуаре авто – фото

В Киеве прохожий разбил автомобиль, который был припаркован на тротуаре возле Киево-Печерской лавры, полностью загородив проход.

Мужчина прыгал на капоте, разбил ногой лобовое стекло и повредил крылья и зеркало машины. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Так один из пешеходов решил отомстить горе-водителю, который припарковал свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить.



Мужчина разбил лобовое стекло, прыгая на авто / Фото "Киев Оперативный"

Что известно о новых правилах парковки

Закон о парковке, позволяющий эвакуировать автомобили, Верховная Рада приняла еще в декабре 2017 года.



Летом 2019 года в Киеве начали эвакуировать автомобили с полос, предназначенных для общественного транспорта.



К слову, в Киеве за 4 месяца работы насчитали 4 тысячи протоколов о нарушении правил парковки. Нарушители пополнили бюджет города на 1,7 миллиона гривен.