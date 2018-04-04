Отопительный сезон в Киеве: названа дата завершения

Отопительный сезон в Киеве планируется завершить в пятницу, 6 апреля. Однако подготовка к завершению отопительного сезона в столице началась уже в среду, 4 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По прогнозу погоды, который поступил от Украинского гидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. Теплая погода сохранится и в дальнейшем", – говорится в сообщении.

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В КГГА отметили, что в связи с теплой погодой предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям – ОАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" и другим – приступить к сворачиванию систем теплоснабжения

Отметим, что административные здания в Киеве начали отключать от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам.