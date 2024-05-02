Макрон может отправить войска в Украину: при каких условиях Киев обратится к нему за помощью
Президент Франции снова заговорил о возможности отправить французских военных в Украину. Однако это может быть вероятно при двух условиях: если Киев об этом попросит или произойдет прорыв фронта россиянами.
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сказал 24 Каналв, что от реализации стратегических подходов украинского руководства, в частности, на фронте будет зависеть, обратится ли Киев к Парижу с просьбой ввести французские войска в нашу страну.
Читайте также "Я только за": Зеленский назвал "плюсы" инициативы Макрона отправить войска в Украину
Когда Украина может попросить поддержки
Сейчас Украина получила американскую помощь. В частности ВСУ поступят ракеты ATACMS дальностью 300 километров, которые не являются оборонительным оружием.
Тогда украинская армия будет способна за определенное время проводить контрнаступательные, пока не операции, а действия. Это означает, что в таком случае Украине абсолютно не будет нужно ведение французских войск. Потому что Вооруженные Силы Украины сами справятся и со стабилизацией на фронте, например, на Донбассе, и с проведением контрнаступательных действий и на Донбассе и на Севере,
– подчеркнул он.
Нельзя исключать и такого сценария, что военная поддержка от партнеров не поможет Украине остановить врага. Он будет дальше прорывать фронт, а также проведет мобилизацию и осенью попытается организовать наступление, например, через Беларусь на северном направлении.
"Тогда, если у нас не будет достаточно резервов, будем иметь основания для того, чтобы напрямую обратиться к Парижу о помощи подразделениями. Однако многое будет зависеть от эффективности мобилизации, которая сейчас с введением нового закона, приобретать новые черты", – отметил Михаил Самусь.
Что сказал Макрон об отправке войск в Украину
- Президент Франции подтвердил, что готов отправить французские войска в Украину. Однако это может произойти при определенных условиях. Во-первых, если Украина попросит об этом, и во-вторых, если россияне продолжат наступать, прорвут фронт и возникнет угроза наступления на Киев.
- Эммануэль Макрон отметил, что такие действия со стороны Франции могут быть нужными для того, чтобы сдержать Россию и защитить Украину от агрессии. Он считает своей стратегической целью, чтобы Кремль никогда не победил в Украине, ведь в этом случае конфликт будет угрожать безопасности всей Европы.
- Ранее Макрон делал заявления о возможности ввода войск НАТО в Украину. Однако он в конце февраля отмечал, что такие действия не были согласованными.
- Тогда украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Франции и отметил, что Украина "никогда не просила" об этом, а Макрон "только хотел сказать" о возможности обучения украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас.