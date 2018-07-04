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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Отравление детей в Киевской области: начальник Госпотребслужбы назвал причастных к инциденту

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В Госпродпотребслужбе выяснили, что детям, которые отравились в лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, на полдник выдали йогурты, срок потребления которых истек.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал начальник управления госнадзора Госпродпотребслужбы Арзу Акберов.

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Напомним, что 2 июля на Киевщине в частном детском лагере произошло массовое пищевое отравление детей: 12 детям стало плохо, а 1 ребенок впал в кому.

Экспертиза продуктов, которые мы приняли – это йогурты и ужин, который состоял из котлеты и овощного рагу. Они еще на экспертизе, поэтому результатов нет. Мы сейчас проводим причинно-следственную связь. У 11 пострадавших детей отравление связано с употреблением йогурта, который хранился в неправильных условиях без соблюдения температурного режима,
– отметил руководитель Госпотребслужбы.

По словам Арзу Акберова, один ребенок находится в больнице с диагнозом энцефалит. Этот случай они не могут связать с употреблением йогурта.

"Возможно, совпало, но были нарушения с несоблюдением температурного режима. 30 июня в меню санатория был йогурт, то есть все 226 детей ели его, и группа из 26 воспитанников школы Дерюгиных также должна была его есть, но тренеры забрали его, мотивируя тем, что лишние калории детям на ночь не нужны и дали им на следующий день. Поэтому именно тренеры, непосредственно, в этом виноваты, потому что на обертке йогурта написан срок хранения и температура должна быть не выше 6 градусов. Они сохранили у себя в комнате, в сумках, поэтому возможно это и является причиной", – добавил Акберов.

Теги: Новости Украины Дети отравление Новости Киева
Источник: 24 канал
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