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Отведу тебя в IKEA, – Бекхэм и Ибригимович затеяли странное пари

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Бекхэм и Ибрагимович поспорили из-за 1/4 финала ЧМ-2018
Бекхэм и Ибрагимович поспорили из-за 1/4 финала ЧМ-2018 / Коллаж 24 Канала

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович и экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм заключили интересное пари на результат четвертьфинала Чемпионата мира по футболу 2018.

В первом матче 1/4 финала ЧМ-2018 7 июля сойдутся сборные Швеции и Англии.

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Каждый из легендарных футболистов поставил на победу своей сборной.

В своем Instagram Ибрагимович опубликовал совместное фото с Бекхэмом многолетней давности.

Эй, Дэвид Бекхэм, если Англия обыгрывает Швецию, то ужин за мой счет в любой точке мира, но если выиграет Швеция, ты купишь мне все, что я захочу, в IKEA, ок?
– написал Ибрагимович.

В комментариях под фото Бекхэм согласился на пари, однако несколько изменил его условия.

Легендарный капитан сборной Англии предложил шведу в случае победы сборной Швеции лично с ним сходить закупиться в IKEA. А в случае победы сборной Англии Бекхэм предлагает Ибрагимовичу прийти на домашний матч англичан на стадионе "Уэмбли" в бело-красной футболке.

"Хочу, чтобы ты пришел на матч английской сборной на стадион Уэмбли в ее футболке и насладился фиш-энд-чипс в перерыве матча", – ответил Бекхэм.

Ибрагимович принял такие условия.

Бекхем Ібрагімович Швеція Англія
Ибрагимович и Бекхэм поспорили

Теги: Новости спорта Курьезные новости Чемпионат мира по футболу - 2018 Швеция
Источник: 24 Канал
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