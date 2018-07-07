Отведу тебя в IKEA, – Бекхэм и Ибригимович затеяли странное пари

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович и экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм заключили интересное пари на результат четвертьфинала Чемпионата мира по футболу 2018.

В первом матче 1/4 финала ЧМ-2018 7 июля сойдутся сборные Швеции и Англии.

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Каждый из легендарных футболистов поставил на победу своей сборной.



В своем Instagram Ибрагимович опубликовал совместное фото с Бекхэмом многолетней давности.

Эй, Дэвид Бекхэм, если Англия обыгрывает Швецию, то ужин за мой счет в любой точке мира, но если выиграет Швеция, ты купишь мне все, что я захочу, в IKEA, ок?

– написал Ибрагимович.

В комментариях под фото Бекхэм согласился на пари, однако несколько изменил его условия.



Легендарный капитан сборной Англии предложил шведу в случае победы сборной Швеции лично с ним сходить закупиться в IKEA. А в случае победы сборной Англии Бекхэм предлагает Ибрагимовичу прийти на домашний матч англичан на стадионе "Уэмбли" в бело-красной футболке.



"Хочу, чтобы ты пришел на матч английской сборной на стадион Уэмбли в ее футболке и насладился фиш-энд-чипс в перерыве матча", – ответил Бекхэм.



Ибрагимович принял такие условия.



Ибрагимович и Бекхэм поспорили