Озеро на дороге: в Киеве возле метро провалился асфальт, есть фото

В среду, 5 сентября, на улице Ивана Мазепы в Киеве вблизи станции метро "Арсенальная" на проезжей части провалился асфальт из-за прорыва коммуникаций.

Об этом сообщили в информационном агентстве "Украинские реалии".

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Яма, образовавшаяся в результате обвала дороги, заполнилась водой.

Яма наполнилась водой

Коммунальщики огородили место аварии и частично ограничили движение. В сторону станции метро "Арсенальная" и возле остановки общественного транспорта "Площадь Славы" образовались пробки.

Коммунальщики огородили место аварии

Напомним, относительно недавно в Киеве автомобиль-мусоровоз провалился в огромную дыру в асфальте. На месте работала техническая помощь, которая пыталась достать мусоровоз.