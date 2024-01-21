Россияне впервые выпустили ракету П-35: экс-работник СБУ предположил, зачем ее достали со склада

Российские военные используют немалый арсенал ракет для того, чтобы обстреливать Украину. Во время одной из атак россияне использовали редкую ракету 60-х годов.

Речь идет о противокорабельной ракете П-35. Ее запуск по Украине был зафиксирован впервые. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, почему оккупанты могли запустить именно эту ракету.

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Почему россияне используют такие старые ракеты

Журналисты Defence Express написали о том, что российские войска впервые выпустили по Украине противокорабельную ракету П-35 (3М44 "Прогресс"). Ее приняли на вооружение еще в 1962 году. У нее также были разные модификации, однако даже последняя, в 1982 году, уже на тот момент считалась архаичной.

Эту ракету удалось сбить силам ПВО. Однако ее использование вызвало в некоторой степени удивление и размышление, почему это сделали.

Все может работать в комплексе: они и готовятся к чему-то, и это нехватка ракет. Да и когда, как не сейчас, использовать эти лохмотья? Ему 70 лет. Они достают все, что есть, еще со времен Второй мировой войны, и "кидают" по Украине,

– отметил Иван Ступак.

Россияне постоянно пересматривают свою номенклатуру – что у них осталось на складах. Не гнушаются применять действительно все, что находят. Поэтому, по мнению экс-работника СБУ, нет ничего удивительного в том факте, что оккупанты стреляют по Украине даже ракетами 60-х годов.

"Можно ожидать на определенном горизонте событий разнообразные лохмотья. Даже засекреченные проекты Советского Союза, которые производили поштучно, тоже могут использовать по Украине", – подчеркнул Ступак.

Чем оккупанты обстреливают Украину

Российские оккупанты за два года великой войны начали учиться на своих ошибках. В частности, они видоизменили свои ракеты Х-101. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, это уже не те ракеты, которыми оккупанты били в 2022 году. Сейчас у них уже есть активная система радиоэлектронной борьбы, активная защита от выбросов тепловых ловушек.

Для того, чтобы изготовлять смертоносные ракеты, россияне активно используют и западные компоненты. Так, по данным НАПК, в ракетах "Искандер-К", которыми обстреляли Драмтеатр в Чернигове (август 2023), зафиксировали 4 иностранных части. Выяснить удалось, что ракета была изготовлена не позднее марта 2023 года, то есть эти компоненты Россия закупила уже во время полномасштабного вторжения.

Недавно россияне снова использовали противокорабельные ракеты "Оникс" для ударов по аграрным объектам в Одесской области. Их запускают из ракетных комплексов "Бастион-П". Для того чтобы отвлечь внимание ПВО, над акваторией Черного моря маневрировала вражеская тактическая авиация.

Ракета П-35 в длину достигает 10 метров, ее стартовый вес – 4 тонны. Кроме того, П-35 – средство поражения, которое используется в береговом ракетном комплексе "Редут". По состоянию на 2021 год насчитывали 8 таких пусковых установок.