Пациент выпал из кареты скорой помощи во время движения

Карета скорой помощи потеряла пациента прямо во время движения вблизи Днепра. Мужчина выпал из задней двери микроавтобуса на проезжую часть.

Курьезные кадры снял видеорегистратор легковушки, ехавший позади, передает "Информатор".

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Водитель машины успел вовремя затормозить, поэтому не наехал на мужчину. Медики также вовремя поняли, что потеряли из салона пациента.

Больной отделался лишь ушибами и испугом.

Смотрите видео, как пациент выпал из кареты скорой

В комментариях люди предполагают, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и буянил в карете скорой. Другая версия – фельдшеры просто забыли плотно закрыть задние двери.