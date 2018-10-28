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      Падение вертолета владельца "Лестера": стало известно, кто был с ним на борту

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      Вишай Шривадданапрабха
      Вишай Шривадданапрабха / Фото из открытых источников

      Вместе с миллиардером и главой британского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабхом на борту разбившегося самолета было пять человек.

      Об этом сообщает в телеканал Sky News.

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      Среди пяти была его дочь, двое пилотов и еще один человек, личность которого до сих пор неизвестна.

      По данным телеканала, вертолет упал из-за проблем с задним винтом.

      Напомним, вскоре после матча "Лестера" и "Вест Хэма" вертолет Augusta Westland AW-169, принадлежавший миллиардеру, слетел с центра поля и упал на стоянку возле стадиона. На месте падения возник огромный пожар. Спасателям пришлось более 20 минут тушить огонь.

      Вишай Шривадданапрабха владел состоянием в 4,9 миллиарда долларов. Главный его актив – сеть супермаркетов King Power в Великобритании. Сам он родом из Тайланда, но разбогатев на торговле, перебрался в Англию.

      В 2011 году он приобрел футбольный клуб "Лестер" за 50 миллионов долларов. В сезоне 2015-2016 "Лестер" стал чемпионом Англии.

      Стоит отметить, что на матчи "Лестера" миллиардер непременно прибывал на вертолете Augusta Westland AW-169, который стоит 3 миллиона долларов. Вертолет садился в центре поля. И с центра поля забирал владельца футбольного клуба после матча.

      Теги: Спорт Великобритания Футбол авиация
      Источник: 24 Канал
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