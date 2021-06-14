Трагедия произошла 13 июня. О ходе его лечения рассказал директор департамента по связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко на следующий день.

Этот случай В Харькове парень выпал из кабинки канатной дороги и попал под колеса авто

Что известно о состоянии пострадавшего

Сейчас юноша до сих пор находится в бессознательном состоянии.

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики диагностировали множественные переломы и повреждения.

Но пока его не могут обследовать с помощью томографа.

Коротко об этой трагедии

Падение было не единственным, что случилось с парнем. После приземления его переехал микроавтобус.

У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Также обнаружили переломы плеча и бедра.

Впоследствии СМИ сообщили, что этот случай мог быть самоубийством. Вероятной причиной считают плохой результат ВНО, который получил выпускник.

В сети обнародовали видео с моментом падения парня. Мы его не добавляем по этическим соображениям, однако посмотреть можно по этой ссылке. Не советуем это делать людям со слабыми нервами (18+).