"Цель – остановить военные поставки":"Атеш" устроил диверсию на российской железной дороге
Источник:"Атеш"
Агенты "Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Московской области. Они подожгли релейный шкаф на одной из станций – это повлияет на военные поставки.
Похожую диверсию агенты провели в феврале в Волгоградской области. Тогда партизаны подожгли релейный шкаф на станции Максима Горького.
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Новая диверсия "Атеш"
Агенты "Атеш" сообщили, что провели очередную диверсию в России. На этот раз они подожгли релейный шкаф возле железнодорожной станции "Головково" Солнечногорского района, Московской области.
"Атеш" уничтожил релейный шкаф на железной дороге: смотрите видео
Как объяснили партизаны, этим действием они усложнили использование железнодорожной ветки вокруг Москвы, которую оккупанты активно эксплуатируют в военных целях.
Релейный шкаф на железной дороге в Московской области / Фото "Атеш"
Наша цель – остановить военные поставки путинского режима на линию фронта. Это можно сделать!
– отметили в движении.
Где уничтожили релейный шкаф / Фото "Атеш"
Партизанское движение "Атеш" следит за врагом: последние новости
- Агенты партизанского движения 4 марта сообщили, что в Джанкой во временно оккупированном Крыму прибыли оперативные группы ФСБ. Одним из приоритетов их деятельности является работа с подпольем. К таким действиям враг прибегнул после того, как исчезло несколько российских военных на полуострове.
- Партизаны также выискивают места расположения вражеского вооружения. Так, на Чкаловском аэродроме, расположенном в городе Щелково Московской области, агенты обнаружили систему ПВО "Панцирь С-1". Кроме того, партизанам удалось обнаружить радиолокационные комплексы 5Н87 во временно оккупированном Крыму.
- Враг понес огромные потери под Авдеевкой, однако пытается тщательно скрыть это. Впрочем, агенты движения "Атеш" заметили, как россияне перебрасывают десятки единиц поврежденной и уничтоженной техники.