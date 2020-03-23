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      Пассажиров поезда из Риги более 3 часов не выпускали: что говорят в Минздраве

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      Все пассажиры поезда, прибывшего в Киев из столицы Латвии Риги, прошли температурный скрининг. У 5 человек установили подозрение на коронавирус.

      Вечером 23 марта в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале более 3 часов не выпускали людей из поезда, прибывшего в столицу из Риги. По данным СМИ, в поезде находились люди с очень высокой температурой. А некоторых даже забрала "скорая".

      Подробнее о ситуации! Пассажиров поезда Киев – Рига не выпускают сболее 3 часов: у большинства – высокая температура

      Как сообщает официальный телеграм-канал Минздрава о ситуации с коронавирусом в Украине, все пассажиры прошли температурный скрининг. Правда, у 5 человек медики заподозрили коронавирус.

      Им провели быстрые тесты. На время выполнения этих тестов поезд оставался на санитарной остановке.

      Впоследствии стало известно, что тесты на коронавирус у всех 5 пассажиров являются отрицательными. То есть коронавирусной инфекции у них не обнаружили. 

      Далее все эвакуированные подписали обязательое информированное согласие на самоизоляцию. За ними будут вести медико-санитарный надзор.

      Что известно о поезде Рига – Киев

      • Это эвакуационный поезд, который должен был доставить украинских граждан из Латвии, Литвы и Беларуси.
      • Украинцы остались на территории этих стран из-за введения в Украине карантина.
      • Поезд отправился из Риги вечером 22 марта.
      • Кроме Риги, он еще останавливался в столице Литвы Вильнюсе и столице Беларуси Минске.
      • В поезде, в состав которого входят 18 вагонов, находились около 600 человек.

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      Теги: Новости Киева Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Железная дорога Укрзализниця Новости Украины
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