Пассажиров поезда из Риги более 3 часов не выпускали: что говорят в Минздраве

Все пассажиры поезда, прибывшего в Киев из столицы Латвии Риги, прошли температурный скрининг. У 5 человек установили подозрение на коронавирус.

Вечером 23 марта в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале более 3 часов не выпускали людей из поезда, прибывшего в столицу из Риги. По данным СМИ, в поезде находились люди с очень высокой температурой. А некоторых даже забрала "скорая".

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Как сообщает официальный телеграм-канал Минздрава о ситуации с коронавирусом в Украине, все пассажиры прошли температурный скрининг. Правда, у 5 человек медики заподозрили коронавирус.

Им провели быстрые тесты. На время выполнения этих тестов поезд оставался на санитарной остановке.

Впоследствии стало известно, что тесты на коронавирус у всех 5 пассажиров являются отрицательными. То есть коронавирусной инфекции у них не обнаружили.

Далее все эвакуированные подписали обязательое информированное согласие на самоизоляцию. За ними будут вести медико-санитарный надзор.

Что известно о поезде Рига – Киев

Это эвакуационный поезд, который должен был доставить украинских граждан из Латвии, Литвы и Беларуси.

Украинцы остались на территории этих стран из-за введения в Украине карантина .

. Поезд отправился из Риги вечером 22 марта.

Кроме Риги, он еще останавливался в столице Литвы Вильнюсе и столице Беларуси Минске .

и столице Беларуси . В поезде, в состав которого входят 18 вагонов, находились около 600 человек.

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