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Патриарха Варфоломея приглашают в Киев, чтобы посетить место крещения Руси на Почтовой площади

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Патриарха Варфоломея приглашают в Киев
Патриарха Варфоломея приглашают в Киев / orthodoxy.org.ua

Представители общественного движения "Почайна" приглашают Вселенского Патриарха Варфоломея прибыть в Киев, чтобы посетить место крещения Киевской Руси.

Об этом сообщает "Православие в Украине".

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"В этом году мы празднуем 1030-летие крещения Киевской Руси-Украины. В Киев уже вернулась река Почайна, в водах которой крестились киевляне, а на Почтовой площади благодаря археологическим раскопкам и историческим исследованием найдено место, связанное с летописными событиями крещения", – говорится в обращении.

Руководительница общественного движения "Почайна" Аннабелла Морина отметила, что два сверхважных события мая, связанные с нашей историей, самоидентичностью и свободой, пройдут вскоре. В конце мая сессия Киевсовета будет принимать окончательное решение о возвращении Почтовой площади Киеву и создании Музея на месте крещения Киевской Руси-Украины. В то же время в конце мая 2018 года в Стамбуле соберется синод Константинопольской церкви, который будет принимать решение о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Напомним, что Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Единая поместная церковь УПЦ КП религия
Источник: 24 Канал
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