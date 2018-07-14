Перед встречей Трампа с Путиным в Днепре устроили провокационную акцию в поддержку Сенцова

В субботу, 13 июля, на акцию в поддержку Олега Сенцова сошлись жители Днепра. Не помешала им даже непогода.

Несколько десятков неравнодушных с плакатами собрались, чтобы напомнить миру о режиссере, который голодает уже 62-й день подряд.

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Напомним, накануне, в день рождения пленника Кремля во всем мире началась очередная волна акций и митингов. Их цель – напомнить Путину, что Олега надо освободить. А мать Олега – Людмила Сенцова – официально обратилась к президенту России с просьбой помиловать ее сына и отпустить его к детям.

Видео акции в поддержку заключенного Олега Сенцова в Днепре

"Акция приурочена к встрече Трампа и Путина, которая состоится 16 июля. Мы хотим таким образом повлиять на эту встречу. Трамп должен отказаться от этой встречи, или провести ее не как с партнером, а как с человеком, который творит беспредел, нарушает права людей", – отметила организатор акции Людмила Шамрай.

Видео акции в поддержку заключенного Олега Сенцова в Днепре