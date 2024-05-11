Не в сильной позиции: в США считают, что Украина не готова к переговорам с Россией

В США убеждены, что Украина не готова к переговорам с Россией. Сейчас наше государство не находится в достаточно сильной позиции.

Об этом заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она долгое время занималась вопросами внешней политики США в отношении Украины и России.

Смотрите также Путин и Лукашенко снова угрожают ядерным оружием: поверил ли Запад в очередной блеф Кремля

Позиция Украины сейчас

Во время интервью журналисты спросили у Виктории Нуланд, было ли ошибкой не подталкивать украинцев к переговорам в войне весной 2022 года. На это бывшая американская чиновница отметила, что тогда Украина не была в сильной позиции. Относительно ситуации сейчас – то государство недостаточно сильное.

Единственная сделка, которую Путин заключил бы тогда, единственная сделка, которую он заключил бы сегодня, по крайней мере до того, как он увидит, что произойдет на наших выборах, это соглашение, в котором он говорит: "Что мое, то мое, а то, что твое, обсуждается",

– сказала экс-заместитель госсекретаря.

В то же время Нуланд добавила, что этот вопрос не был бы устойчивым.

Вопрос переговоров Украины и России