Рада дала старт переименованию Днепропетровской области

Депутаты включили в повестку дня сессии и направили в Конституционный суд Украины законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины. Теперь решение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую должен рассмотреть Конституционный суд.

Во время заседания 7 февраля соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

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Проголосовали против 24 избранника, 90 не голосовали вообще, еще 2 воздержались.

В Раде было два законопроекта. Инициированный президентом Петром Порошенко №9310 предусматривал переименование Днепропетровской области в Днепровскую. Авторами другого законопроекта №9310-1 являются более 160 народных депутатов и он предусматривает переименование области в Сичеславскую.

Однако достаточного количества голосов в поддержку президентского законопроекта не набралось – за него проголосовали всего 144 нардепа из необходимых 226.

Кроме того, в сессионном зале показали видеоролик, на котором известные украинские культурные и общественные деятели поддержали переименование Днепропетровской области именно в Сичеславскую. В частности, за это решение высказались министр культуры Евгений Нищук, министр инфраструктуры Владимир Омелян, третий президент Украины Виктор Ющенко, писатели Оксана Забужко, Сергей Жадан, музыкант Олег Скрипка, актриса Ирма Витовская.

Теперь законопроект должен рассмотреть Конституционный суд относительно его соответствия требованиям основного закона. Уже после выводов КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее чем 226 голосами.

Голосовать за него для принятия в целом Верховная Рада сможет на следующей очередной сессии – для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев.

Что такое закон о декоммунизации и при чем он здесь?

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.



Одной из главных позиций закона является признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и проводившим политику государственного террора.



Согласно закону, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики "признается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается".



После того, как закон вступил в силу, в Украине начали переименовывать улицы и города с "советскими корнями". Что касается Днепропетровска, то переименование города Рада поддержала 9 мая 2016 года. Предыдущая попытка сделать шаг для переименования области не удалась – 20 ноября 2018 года Верховная Рада не включила в повестку дня и не направила на вывод Конституционного суда проект закона "О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины".



Этим законопроектом предусматривалось переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. 21 ноября Порошенко подал в Верховную Раду законопроект, в котором предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Уже 23 ноября в парламенте был зарегистрирован альтернативный законопроект №9310-1 о переименовании области в Сичеславскую.