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Перекрыт въезд в Ирпень: обманутые инвесторы протестуют против застройщиков

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Более 1000 человек до сих пор не могут получить свое жилье
Более 1000 человек до сих пор не могут получить свое жилье / pravda.com.ua

Обманутые инвесторы жилых комплексов микрорайона "Благодатный" в Ирпене 4 августа перекрыли въезд в город.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-релиз, полученный от инвесторов.

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После сборов под горсоветом митингующие переместились к кольцу на дороге в направлении Романовки, остановили несколько сотен машин и перекрыли движение по дороге,
– говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что участниками митинга было 200 человек, среди которых представители общественной организации, представляющей интересы всех обманутых инвесторов микрорайона "Благодатный", в который входят ЖК "Княжий Двор", ЖК "Панорамный", ЖК "Панорамный 2", ЖК "Фреш Сити", ЖК "Шервуд Парк 1", ЖК "Шервуд Парк 2" и ЖК "Южный".

"Инвесторы требовали от застройщиков Кираковского Н.В., Зибарева А.А., Дьяковского Г.П. и Глухомана В.В. выполнения своих обязательств по договорам, заявляли о необходимости привлечения виновных в срыве процесса строительства к ответственности, а также обратились к городской власти, со стороны которой раздавались обещания о помощи инвесторам в сложившейся ситуации", – отмечается в пресс-релизе.

Также добавляется, что после акции с обманутыми инвесторами пообщалась и.о. городского головы Анастасия Попсуй, пообещав содействие инвесторам в защите их законных прав.

Более 1000 человек до сих пор не могут получить свое жилье, поскольку строительство заморожено уже в течение 18 месяцев.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева протесты
Источник: 24 Канал
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