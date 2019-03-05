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      Первичный рынок недвижимости Киева: где в 2018-м построили больше всего жилья

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      Темпы жилищного строительства в Киеве по итогам 2018
      Темпы жилищного строительства в Киеве по итогам 2018 / hromadske.ua

      По итогам 2018 года темпы жилищного строительства снизились по всей Украине. Что происходило на первичном рынке недвижимости Киева и какими были объемы сданного в эксплуатацию жилья.

      В 2018 году в столице было сдано в эксплуатацию 1255,9 тысяч квадратных метров жилья – это на 24,5% меньше, чем в 2017-м.

      Читайте также: Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019

      Больше всего строили жилых домов с двумя или более квартирами – 95,7%. Доля одноквартирного жилья составляла всего – 4,3%. Такие цифры приводит Главное управление статистики Киева.

      Какими в 2018 были темпы жилищного строительства по районам Киева?

      По общему количеству принятого в эксплуатацию жилья по итогам 2018 года лидировал Голосеевский район столицы. Здесь сдали почти четверть (24,3%) от общего объема жилья – 304 733 квадратных метров.

      Меньше жилья в прошлом году было введено в эксплуатацию в Деснянском районе – 15 579 квадратных метров или 1,2%.

      Объемы жилищного строительства в районах Киева по итогам 2018: смотрите инфографику

      нерухомість Київ житлове будівництво

      В общем только двум районам Киева удалось улучшить показатели жилищного строительства 2018 по сравнению с 2017-м.

      В Подольском и Соломенском районах столицы в прошлом году было сдано в эксплуатацию соответственно на 4,8% и на 8,8% больше.

      Сколько жилья было принято в эксплуатацию в Киеве в 2018​
      Район Кв м загальної площі
      Голосеевский 304 733
      Подольский 203 794
      Соломенский 190 654
      Дарницкий 178 879
      Днепровский​ 112 873
      Печерский 79 183
      Оболонский 62 281
      Святошинский 58 860
      Шевченковский 49 018
      Деснянский 15 579

      Ранее Недвижимость 24 писала, как изменились цены на квадратные метры в новостройках Киева с начала 2019 года.

      Смотрите инфографику о темпах жилищного строительства в 2018 в Украине:

      нерухомість житло житлове будівництво 2018
      Темпы жилищного строительства в Украине в 2018: инфографика 24 канала

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      Теги: Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Киева Новости недвижимости Строительство
      Источник: 24 канал
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