Первичный рынок недвижимости Киева: где в 2018-м построили больше всего жилья
По итогам 2018 года темпы жилищного строительства снизились по всей Украине. Что происходило на первичном рынке недвижимости Киева и какими были объемы сданного в эксплуатацию жилья.
В 2018 году в столице было сдано в эксплуатацию 1255,9 тысяч квадратных метров жилья – это на 24,5% меньше, чем в 2017-м.
Читайте также: Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019
Больше всего строили жилых домов с двумя или более квартирами – 95,7%. Доля одноквартирного жилья составляла всего – 4,3%. Такие цифры приводит Главное управление статистики Киева.
Какими в 2018 были темпы жилищного строительства по районам Киева?
По общему количеству принятого в эксплуатацию жилья по итогам 2018 года лидировал Голосеевский район столицы. Здесь сдали почти четверть (24,3%) от общего объема жилья – 304 733 квадратных метров.
Меньше жилья в прошлом году было введено в эксплуатацию в Деснянском районе – 15 579 квадратных метров или 1,2%.
Объемы жилищного строительства в районах Киева по итогам 2018: смотрите инфографику
В общем только двум районам Киева удалось улучшить показатели жилищного строительства 2018 по сравнению с 2017-м.
В Подольском и Соломенском районах столицы в прошлом году было сдано в эксплуатацию соответственно на 4,8% и на 8,8% больше.
|Район
|Кв м загальної площі
|Голосеевский
|304 733
|Подольский
|203 794
|Соломенский
|190 654
|Дарницкий
|178 879
|Днепровский
|112 873
|Печерский
|79 183
|Оболонский
|62 281
|Святошинский
|58 860
|Шевченковский
|49 018
|Деснянский
|15 579
Ранее Недвижимость 24 писала, как изменились цены на квадратные метры в новостройках Киева с начала 2019 года.
Смотрите инфографику о темпах жилищного строительства в 2018 в Украине:
Темпы жилищного строительства в Украине в 2018: инфографика 24 канала