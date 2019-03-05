Первичный рынок недвижимости Киева: где в 2018-м построили больше всего жилья

По итогам 2018 года темпы жилищного строительства снизились по всей Украине. Что происходило на первичном рынке недвижимости Киева и какими были объемы сданного в эксплуатацию жилья.

В 2018 году в столице было сдано в эксплуатацию 1255,9 тысяч квадратных метров жилья – это на 24,5% меньше, чем в 2017-м.

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Больше всего строили жилых домов с двумя или более квартирами – 95,7%. Доля одноквартирного жилья составляла всего – 4,3%. Такие цифры приводит Главное управление статистики Киева.

Какими в 2018 были темпы жилищного строительства по районам Киева?

По общему количеству принятого в эксплуатацию жилья по итогам 2018 года лидировал Голосеевский район столицы. Здесь сдали почти четверть (24,3%) от общего объема жилья – 304 733 квадратных метров.

Меньше жилья в прошлом году было введено в эксплуатацию в Деснянском районе – 15 579 квадратных метров или 1,2%.

Объемы жилищного строительства в районах Киева по итогам 2018: смотрите инфографику

В общем только двум районам Киева удалось улучшить показатели жилищного строительства 2018 по сравнению с 2017-м.

В Подольском и Соломенском районах столицы в прошлом году было сдано в эксплуатацию соответственно на 4,8% и на 8,8% больше.

Сколько жилья было принято в эксплуатацию в Киеве в 2018​ Район Кв м загальної площі Голосеевский 304 733 Подольский 203 794 Соломенский 190 654 Дарницкий 178 879 Днепровский​ 112 873 Печерский 79 183 Оболонский 62 281 Святошинский 58 860 Шевченковский 49 018 Деснянский 15 579

Ранее Недвижимость 24 писала, как изменились цены на квадратные метры в новостройках Киева с начала 2019 года.

Смотрите инфографику о темпах жилищного строительства в 2018 в Украине:



Темпы жилищного строительства в Украине в 2018: инфографика 24 канала