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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

      Первые последствиях агрессии Кремля в Азовском море: началось падение московских бирж

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      Российские биржи падают на фоне агрессии России в Керченском проливе
      Российские биржи падают на фоне агрессии России в Керченском проливе / Фото из открытых источников

      Россия ощутила первые последствия своих незаконных действий в Азовском море. Так, индексы Московской биржи и официальный индикатор фондовой биржи РТС начали рабочую неделю с падения.

      Об этом сообщает ТСН.

      Читайте также: Эскалация в Азовском море: какие страны ждут немедленной реакции на агрессию Кремля

      Так, РТС демонстрирует снижение на 1,32%. На Мосбирже зафиксировали показатель в 0,84%. В частности, активно падает стоимость акции "Сбербанка", "Лукойла", "Газпрома", "Аэрофлота" и тому подобное.

      К слову, нефть марки Brent сейчас продается в районе 60,14 долл за баррель.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

       

       

      ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Деньги
      Источник: 24 Канал
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