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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      Перші наслідки агресії Кремля в Азовському морі: розпочалось падіння московських бірж

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      Російські біржі падають на тлі агресії Росії у Керченській протоці
      Російські біржі падають на тлі агресії Росії у Керченській протоці / Фото з відкритих джерел

      Росія відчула перші наслідки своїх незаконних дій в Азовському морі. Так, індекси Московської біржі та офіційний індикатор фондової біржі РТС розпочали робочий тиждень із падіння.

      Про це повідомляє ТСН.

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      Так, РТС демонструє зниження на 1,32%. На Мосбіржі зафіксували показник у 0,84%. Зокрема, активно падає вартість акції "Сбербанку", "Лукойлу", "Газпрому", "Аерофлоту" тощо.

      До слова, нафта марки Brent наразі продається в районі 60,14 дол за барель.

      Дивіться у відео про те, що потрібно знати про воєнний стан

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

       

      ЕСКАЛАЦІЯ КОНФЛІКТУ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Новини політики Гроші
      Джерело: 24 Канал
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