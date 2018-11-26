Перші наслідки агресії Кремля в Азовському морі: розпочалось падіння московських бірж

Росія відчула перші наслідки своїх незаконних дій в Азовському морі. Так, індекси Московської біржі та офіційний індикатор фондової біржі РТС розпочали робочий тиждень із падіння.

Про це повідомляє ТСН.

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Так, РТС демонструє зниження на 1,32%. На Мосбіржі зафіксували показник у 0,84%. Зокрема, активно падає вартість акції "Сбербанку", "Лукойлу", "Газпрому", "Аерофлоту" тощо.

До слова, нафта марки Brent наразі продається в районі 60,14 дол за барель.

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Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.