Песик умилил сеть необычными ушами: милые фото
Маленький песик по имени Гома покорил сердца более 60 тысяч пользователей Instagram, которые просто очарованы его милым видом.
Гома, чье имя означает кунжут на японском языке, – это сочетание мальтийских и папилонских пород.
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4-летний пушистик живет в Токио (Япония). Но после того, как хозяева зарегистрировали его в соцсети, фото песика стали вирусными в США. Там Гому даже назвали "Собака Микки Маус".
Источник: 24 Канал
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