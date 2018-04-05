Песик умилил сеть необычными ушами: милые фото

Маленький песик по имени Гома покорил сердца более 60 тысяч пользователей Instagram, которые просто очарованы его милым видом.

Гома, чье имя означает кунжут на японском языке, – это сочетание мальтийских и папилонских пород.

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4-летний пушистик живет в Токио (Япония). Но после того, как хозяева зарегистрировали его в соцсети, фото песика стали вирусными в США. Там Гому даже назвали "Собака Микки Маус".

Допис, поширений まるぱぴ ゴマ (@marupgoma_c) 19 Бер 2018 р. о 6:08 PDT

Допис, поширений まるぱぴ ゴマ (@marupgoma_c) 8 Січ 2018 р. о 4:01 PST

Допис, поширений まるぱぴ ゴマ (@marupgoma_c) 27 Сер 2017 р. о 3:12 PDT

Допис, поширений まるぱぴ ゴマ (@marupgoma_c) 24 Лют 2017 р. о 5:47 PST