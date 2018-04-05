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Песик умилил сеть необычными ушами: милые фото

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Песик Гома
Песик Гома / Фото из Іnstagram marupgoma_c

Маленький песик по имени Гома покорил сердца более 60 тысяч пользователей Instagram, которые просто очарованы его милым видом.

Гома, чье имя означает кунжут на японском языке, – это сочетание мальтийских и папилонских пород.

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4-летний пушистик живет в Токио (Япония). Но после того, как хозяева зарегистрировали его в соцсети, фото песика стали вирусными в США. Там Гому даже назвали "Собака Микки Маус".

Теги: LifeStyle мир животных Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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