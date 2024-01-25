Защищал Украину до последнего дыхания: война унесла жизнь Петра Свинара

К сожалению, Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей войне, которую начала Россия. Свою жизнь за родную землю отдал 28-летний герой из Львовской области Петр Свинар.

Война с российскими оккупантами унесла жизнь солдата ВСУ Петра Свинара из Львовской области. Защитник погиб от вражеской ракеты в Донецкой области.

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Погиб, защищая Украину

Свинар Петр Петрович 1995 года рождения был родом из села Виднив Львовского района.

Мужчина встал на защиту Украины еще весной 2022 года, служил наводчиком-оператором механизированной роты мехбатальона одной из бригад ВСУ.

Петр Свинар погиб в борьбе против российских оккупантов / Фото из соцсетей бойца

Петр Свинар погиб 21 января от попадания российской ракеты возле города Мирноград Покровского района Донецкой области. Защитнику навеки осталось 28 лет.

Каждый день мы теряем лучших из лучших. В душе невыразимая боль и печаль за каждого, кто полег, защищая Родину, и еще большая ненависть к нелюдям, пришедшим на нашу землю. Спасибо Герою за его подвиг, преданность украинскому народу, стойкость, мужество и патриотизм,

– сказали в поселковом совете.

На фронте погиб Петр Свинар / Фото из соцсетей бойца

У Героя остались маленький сын и мама. В общине выразили искренние соболезнования им и всем близким погибшего воина, разделяя тяжелую боль невосполнимой потери.

Отдали жизнь за Украину

17 января на фронте погиб Михаил Фарион в Запорожской области. Герой выполнял боевую задачу. Он не дожил до Дня рождения: 28 января ему исполнилось бы 50 лет.

18 января в результате наступательных действий оккупантов на Купянском направлении в бою погиб Андрей Мартынов из Львовской области. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Жизнь защитника из Львовской области отобрала танк оккупантов. Воину навсегда осталось 30 лет. У Андрея Мартынива остались жена, маленький сынишка Артем, а также родители и брат.

19 января стало известно, что в борьбе против российских захватчиков погибли шесть военных из Прикарпатья. Сообщалось о гибели Николая Морозюка, Руслана Шелембина, Василия Лиховидюка, Василия Товарницкого, Виталия Ивасюка и Игоря Лаврива. Известно, что украинские защитники погибли в разное время при выполнении боевых задач.

Редакциятакже выражает соболезнование родным и близким. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшего свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.